No próximo domingo, 29 de novembro, a Igreja inicia o Tempo do Advento, marcando também o início de um novo Ano Litúrgico. Durante quatro semanas, somos convidados a preparar nossos corações para a celebração do Natal do Senhor. A palavra “advento” significa “vinda” e nos recorda uma dimensão fundamental da fé cristã: vivemos na esperança daquele que veio ao mundo, que continua presente entre nós e que virá novamente em sua glória. Mais do que uma preparação para uma festa, o Advento é um convite à renovação de nossa vida espiritual e de nosso encontro com Jesus Cristo.

No Evangelho de São Marcos (Mc 13,33-37), Jesus dirige aos seus discípulos uma importante advertência: “Cuidado! Ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento”. Para ilustrar seu ensinamento, apresenta a imagem de um homem que, ao viajar, confia sua casa aos empregados, atribuindo a cada um uma responsabilidade. A vigilância cristã, portanto, não consiste em esperar passivamente pela chegada do Senhor, mas em assumir com fidelidade a missão que Ele nos confiou. Esperar pelo Senhor é viver cada dia de maneira responsável, reconhecendo sua presença e testemunhando seu amor.

Em uma sociedade marcada pela pressa, pelo consumo e pela busca de resultados imediatos, o Advento nos ensina novamente a arte de esperar. Enquanto o comércio antecipa as celebrações natalinas, a liturgia nos convida a percorrer um caminho de silêncio, oração e conversão. A cada domingo, uma nova vela é acesa na coroa do Advento, simbolizando a proximidade daquele que é a Luz do mundo. Esse gesto tão simples expressa uma profunda verdade: mesmo diante das dificuldades e das incertezas da vida, a esperança cristã permanece viva, porque Deus vem ao nosso encontro.

Preparar-se para o Natal significa também abrir espaço para Cristo em nossas relações e atitudes. De pouco adiantaria enfeitar nossas casas se não estivéssemos dispostos a transformar nossos corações. O Advento é uma oportunidade para restaurar vínculos, buscar a reconciliação, superar ressentimentos, fortalecer a vida de oração e renovar nosso compromisso com aqueles que mais necessitam. Cada gesto de solidariedade, cada palavra de perdão e cada atitude de acolhimento tornam-se uma maneira concreta de preparar os caminhos do Senhor. A verdadeira preparação para o Natal começa no coração.

Neste início do Advento, confiemos nossa caminhada à intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira da Diocese de Apucarana. Maria é, por excelência, a mulher da espera e da esperança. Com seu “sim”, acolheu o Verbo de Deus em seu ventre e preparou, com amor e disponibilidade, a chegada do Salvador. Que ela nos ensine a viver estas próximas semanas com a mesma fé, vigilância e abertura à vontade divina. Sob seu olhar materno, preparemos nossas famílias, comunidades e corações para acolher Cristo, fazendo nossa a oração que expressa a esperança de toda a Igreja: “Vem, Senhor Jesus!” (Ap 22,20).