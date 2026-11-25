Dezembro se aproxima, chega o 13º salário e, com ele, o período favorito dos golpistas. Não é exagero: o Pix, que completou seis anos em novembro, é hoje o meio de pagamento mais usado do país, e os criminosos sabem disso. Por isso, vale uma conversa franca com quem cuida do dinheiro da casa e da empresa.

Os números impressionam. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 24 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes com Pix ou boletos entre julho de 2024 e junho de 2025, com prejuízo estimado em quase R$ 29 bilhões. Pesquisa da Febraban indica que cerca de 44% dos idosos já sofreram golpe ou tentativa. E a fraude ficou mais refinada: já há casos de voz de parente clonada por inteligência artificial.

A boa notícia é que a proteção também evoluiu. Desde fevereiro, todos os bancos são obrigados a adotar o MED 2.0, a nova versão do Mecanismo Especial de Devolução. Na prática, o sistema rastreia o dinheiro mesmo quando o golpista o divide entre várias contas, e a devolução pode ocorrer em até 11 dias após a contestação. Desde setembro, a vítima tem até 80 dias a partir da transferência para pedir o MED.

Atenção, porém: o mecanismo vale para fraude, golpe ou coação. Não serve para desacordo comercial nem para quem digitou a chave errada. E a devolução depende de haver dinheiro nas contas envolvidas, podendo ser total ou parcial. Por isso, prevenir continua sendo o melhor remédio.

Alguns cuidados simples. Primeiro, confira o nome e o CPF do destinatário na tela de confirmação, e não apenas a chave. Segundo, reduza o limite de transferências do aplicativo, principalmente à noite: se algo der errado, o prejuízo será menor. Terceiro, desconfie de pedido de dinheiro com urgência, ainda que pareça vir de um filho ou neto. Ligue para ele, no número de sempre, antes de pagar. Combinar uma palavra secreta na família ajuda. Quarto, nunca informe códigos recebidos por SMS: banco nenhum pede isso.

Outros hábitos ajudam. Evite transações em Wi-Fi público de shoppings, aeroportos e cafés; prefira a internet do celular. Cuidado com a “falsa central”: se alguém ligar dizendo ser do banco e pedir Pix, transferência ou “estorno de Pix errado”, desligue e ligue você mesmo para o número oficial. Quanto aos bancos, devem identificar comportamentos atípicos e bloquear, de forma cautelar, as chamadas “contas laranja”, usadas para receber o dinheiro dos golpes.

Empresários devem redobrar a atenção com boletos adulterados e mensagens de “novo número” de fornecedores ou sócios. Qualquer mudança nos dados de pagamento deve ser confirmada por um segundo canal. Vale orientar também a equipe financeira: quem paga as contas da empresa é alvo frequente, e uma única distração pode custar o caixa do mês.

E se o golpe acontecer? Aja rápido. Avise o banco imediatamente, peça a abertura do MED, registre boletim de ocorrência e guarde conversas e comprovantes. O dinheiro costuma circular depressa entre contas, e cada hora conta. Não espere passar o susto.

Como advogado, deixo um último alerta: a vergonha é aliada do criminoso. Muita gente deixa de denunciar por constrangimento, e isso atrapalha o rastreamento. Quem cai em golpe não é ingênuo; é alvo de quadrilhas profissionais. Compartilhe estas orientações com seus pais, avós e funcionários. Neste fim de ano, a melhor segurança ainda é um minuto de desconfiança antes do botão “enviar”.