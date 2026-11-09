Pix bate recorde e supera 319 milhões de transações em um dia

Sistema de transferências instantâneas do Banco Central (BC), o Pix bateu novo recorde na última sexta-feira (6). Pela primeira vez, a modalidade superou a marca de 319 milhões de transações em 24 horas.

Somente no último dia 6, foram feitas 319,7 milhões de transferências via Pix para usuários finais. Segundo o BC, a movimentação em volume de dinheiro atingiu R$ 180,5 bilhões em um único dia, o segundo maior montante da história.

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Mercado eleva projeção da Selic para 13,75% em 2026. “O resultado é mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional”, informou o BC em comunicado.

O recorde diário anterior tinha sido registrado em 4 de setembro, com 318,1 milhões de transações num único dia. Naquela data, a movimentação somou R$ 186,89 bilhões.

Criado em novembro de 2020, o Pix acumulou, no fim de outubro, 187,8 milhões de usuários, conforme as estatísticas mensais mais recentes.

Desse total, 168,8 milhões eram pessoas físicas; e 19 milhões, pessoas jurídicas. Em setembro, segundo os dados consolidados mais recentes, o sistema alcançou a marca de R$ 3,81 trilhões movimentados.

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Com informações da Agência Brasil