No próximo domingo, 22 de novembro, a Igreja celebra a Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, encerrando o Ano Litúrgico. Esta celebração nos convida a reconhecer Jesus como Senhor da história e de toda a criação. Entretanto, sua realeza é diferente daquela que o mundo costuma valorizar. Cristo não reina pela força, pela riqueza ou pela dominação, mas pelo amor, pela misericórdia e pelo serviço. Seu Reino é um Reino de verdade e de vida, de justiça, de amor e de paz, que começa a se manifestar quando permitimos que o Evangelho transforme nossa maneira de viver.

No Evangelho de Mateus, Jesus apresenta a imagem do Filho do Homem que vem em sua glória e reúne diante de si todas as nações (cf. Mt 25,31-46). O critério desse julgamento é surpreendente: não são as riquezas acumuladas, o prestígio conquistado ou as posições ocupadas que determinam a grandeza de uma vida, mas o amor concretamente oferecido aos irmãos. “Todas as vezes que fizestes isso a um destes menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes” (Mt 25,40). Nessas palavras, Jesus revela que sua presença pode ser encontrada especialmente naqueles que mais necessitam de nosso cuidado.

Essa passagem nos recorda que não podemos separar o amor a Deus do amor ao próximo. Reconhecer Cristo como Rei significa também reconhecê-lo no rosto de quem tem fome, de quem sofre, de quem está enfermo, de quem vive na solidão ou enfrenta situações de abandono. A fé cristã não pode permanecer restrita às palavras, às celebrações ou às práticas religiosas. Ela precisa tornar-se vida, traduzindo-se em atitudes concretas de acolhimento, solidariedade, justiça e misericórdia. O Reino de Deus torna-se visível quando aprendemos a olhar para o outro com os mesmos olhos de Jesus.

Ao celebrarmos Cristo Rei, somos convidados a perguntar: quem ocupa verdadeiramente o centro de nossa vida? Em uma sociedade frequentemente marcada pelo individualismo, pela indiferença e pela busca do poder, Jesus nos apresenta um caminho diferente. Sua realeza nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir e que o amor é a medida de nossa fidelidade ao Evangelho. Cada gesto de generosidade, cada palavra de consolo e cada atitude em favor da dignidade humana são sinais de que o Reino de Cristo continua sendo construído entre nós.

Neste encerramento do Ano Litúrgico, confiemos nossa Diocese de Apucarana à intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, nossa padroeira. Maria, que acolheu em seu ventre o Rei do Universo e permaneceu fiel ao seu Filho até os pés da Cruz, ensine-nos a reconhecer Jesus não apenas na oração e na Eucaristia, mas também no rosto dos irmãos que sofrem. Que ela nos ajude a construir famílias e comunidades mais fraternas, acolhedoras e comprometidas com a vida. Sob seu olhar materno, que Cristo reine em nossos corações e que seu Reino de justiça, amor e paz se manifeste, a cada dia, em nossas atitudes.