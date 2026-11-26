Com a eleição da nova mesa executiva da Câmara Municipal de Apucarana programada para esta segunda-feira, às 19 horas, o fim de semana promete ser de muitas tratativas, envolvendo não só os próprios vereadores como também o prefeito Rodolfo Mota. O alcaide tem uma base de seis vereadores, ou seja, a maioria dos 11 edis. Teoricamente, ele faria quem quisesse como presidente do Legislativo. Mas em eleição de Câmara Municipal, nem sempre essa equação é fechada. Tudo depende de quem o prefeito indicar como seu candidato à presidência, porque teria de ser um nome de consenso entre os seis edis da base. Isso, pelo menos até ontem, não parecia nada fácil, porque tem vereador que veta ciclano e outro que veta fulano, ou seja, encontrar um nome que feche em torno de si os seis votos não parece uma tarefa fácil. Por sua vez, a oposição, com seus cinco votos, fica à espreita de algum racha na situação para fazer a presidência. Para o prefeito Rodolfo Mota, mais importante do que fazer um presidente para chamar de seu é manter a base unida em futuras votações de interesse do Executivo, o que é praticamente garantido e não haverá, portanto, ganhe quem ganhar, nenhum problema para o alcaide, caso se confirme que sua base permanecerá unida nas matérias de seu interesse. Para um prefeito no exercício do cargo, melhor do que ter um presidente de Câmara Municipal para chamar de seu é ter a maioria para garantir sua governabilidade.

Possíveis candidatos

Além do atual presidente, vereador Danylo Acioli, que busca a reeleição, há três outros vereadores, todos tidos como da situação, interessados na presidência da Câmara Municipal de Apucarana: Tiago Cordeiro, Moisés Tavares e José Airton de Araújo, o Deco. Até ontem, pelo menos, nenhum deles tinha tido a confirmação oficial do apoio do prefeito Rodolfo Mota e, muito menos, a garantia de que teria os seis votos da base, independentemente de quem seja o ungido pelo alcaide.

Quatro cargos

A mesa executiva da Câmara Municipal é composta de quatro cargos: presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. A votação, além de aberta, é nominal, cargo por cargo. Não há oficialmente chapa prévia, embora se saiba que possa haver grupo fechado em torno de todos os nomes, em votação casada. Mas já houve caso de não haver consenso entre todos os nomes colocados em votação, a depender da falta de consenso sobre um nome ou outro para determinados cargos.

Unanimidade impossível

Já houve votação na Câmara Municipal de Apucarana em que o presidente foi eleito por unanimidade, mas isso é coisa do passado. Atualmente, é praticamente

impossível que isso ocorra. Foi assim em janeiro de 2025, quando da eleição do atual presidente Danylo Acioli, com seis a cinco e, possivelmente, deve ser novamente esse placar na eleição de segunda-feira, independentemente de quem seja o vencedor. Sempre eleição muito apertada. O jogo está jogado? Pode ser que sim, pode ser que não.

“Se cair no colo”

Indagado se trocaria a direção da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) pela presidência da Câmara Municipal, o vereador licenciado José Airton de Araújo, o Deco, disse que “se cair no colo, por que não”. No entanto, garante não estar brigando pelo cargo e vai votar em quem o prefeito Rodolfo Mota mandar. Para Deco, politicamente falando, a Aserfa é muito melhor e garantiu sua eleição em 2024, já que ocupava o mesmo cargo na gestão Junior da Femac.

Praça “Coca-Cola”

Em Maringá, a vereadora Majô Capdeboscq (PP) apresentou projeto permitindo a exploração comercial dos nomes dos espaços públicos, “preservando as denominações originais”. Ou seja, praça fulano de tal passaria a se chamar “praça Coca-Cola fulano de tal”, pelo menos é o que se deduz da proposta da edil. Segundo ela, essa exploração comercial permitiria uma melhor conservação dos logradouros públicos, isentando o município de arcar com essas despesas.