Muito triste o que acontece na Copel

Muitos leitores desta Tribuna relataram ontem o que sofrem com a falta de energia quando acontece qualquer tipo de temporal, por menor que seja. De fato, depois que foi privatizada, a Copel vem definhando cada vez mais a prestação de serviços aos consumidores, para tristeza do povo paranaense que já teve muito orgulho da eficiência da empresa em outras épocas. Culpa de quem? Da diretoria? Dos acionistas? Do governo do Estado? Entre os políticos, os culpados são os dirigentes da empresa, embora se saiba que são todos nomeados pelo governo do Estado, que ainda possui uma boa fatia de ações da empresa. Neste momento, buscar de quem é a culpa é o que menos interessa aos consumidores, o que eles pedem é um serviço de qualidade que impeça a queda constante de energia, pelos prejuízos que representa não só na cidade como no campo. Os donos de granjas, que têm na energia fator imprescindível para a manutenção e criação das aves ou mesmo dos criadores de tilápia, que pagam pelo serviço, querem que a Copel volte a ser aquela Copel que dava orgulho para o povo do Paraná. Não essa Copel que prejudica quem produz.

Guerra das pesquisas

Na reta final de campanha para o governo do Estado, o que se observa é uma guerra entre as coordenações jurídicas dos candidatos Sérgio Moro (PL) e Sandro Alex (PSD) em relação à divulgação de pesquisas, a depender do instituto que faz a coleta. Pelo visto, cada candidato gosta de ter a pesquisa que pode chamar de sua, como se isso decidisse a eleição. O que vale mesmo é o voto depositado nas urnas.

Moro volta a Apucarana

Candidato do PL ao governo do Paraná, o senador Sérgio Moro vai aproveitar este final de semana para fazer um giro pelo norte do Estado, devendo visitar várias cidades da região, entre as quais Arapongas e Apucarana, onde deve estar neste sábado. Durante a campanha eleitoral, esta deve ser a quarta visita de Moro a Apucarana, cidade que tem merecido da parte dele uma atenção especial, segundo seus apoiadores locais.

Os wind banner

Principal material de campanha dos candidatos a deputado estadual e deputado federal, os wind banners têm lá seus efeitos, mas acabam poluindo a cidade. Há muito exagero no uso de propaganda em logradouros públicos, calçadas e até mesmo em locais que acabam atrapalhando a visão dos motoristas, o que tem sido repreendido pela Justiça Eleitoral, determinando a retirada do material, que logo depois é recolocado...

Ratinho pai ajuda

O apresentador Ratinho vai usar sua grande popularidade para ajudar o candidato do PSD ao governo, Sandro Alex. Junto com o filho, o governador Ratinho Junior, que vai se licenciar do cargo para se dedicar exclusivamente à campanha, o apresentador do SBT e empresário Ratinho deve percorrer as principais cidades do Estado, participando de carreatas para tentar alavancar a candidatura de Sandro Alex. Apoio de peso.

Beto foi lembrado

Na inauguração ontem da nova maternidade do Hospital da Providência em Apucarana, o governador Ratinho Junior fez questão de destacar a contribuição do ex-secretário de Saúde e deputado federal Beto Preto, não apenas na conclusão da obra em nossa cidade, mas na formatação da saúde em todo o Paraná. Ratinho não poupou elogios ao trabalho de Beto na Saúde do Estado, considerada hoje uma das melhores do Brasil.