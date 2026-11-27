Convocada para esta segunda-feira, a eleição para renovação da mesa executiva da Câmara Municipal de Apucarana é o assunto que movimenta as rodas políticas na cidade. Há vários prognósticos sobre o que poderá acontecer no pleito, até porque se trata da primeira eleição em que a reeleição é possível. Em legislaturas passadas, o então presidente do Legislativo, vereador José Airton Deco de Araújo, tentou aprovar a possibilidade de reeleição da Mesa Executiva por meio de um “jabuti” no projeto de aumento do número de cadeiras na Câmara Municipal. A proposta chegou a ser aprovada, mas acabou caindo por excesso de esperteza e não vingou. Já na atual legislatura, a proposta de reeleição, feita de forma correta e dentro do que a legislação permite, acabou aprovada. Se o atual presidente, Danylo Acioli (MDB), vai ou não ser reeleito, é outra história. Mas se a maioria dos vereadores entender que a gestão dele valorizou a Câmara e o reconduzir à presidência, faz parte do jogo democrático. Da mesma forma, se entenderem que devem mudar a condução administrativa e política da Casa, com a eleição de um novo vereador, também faz parte do processo democrático. Cabe aos vereadores, e só a eles, decidir os destinos da Câmara Municipal de Apucarana para os próximos dois anos.

Aposta no placar

Há quem aposte que o novo presidente da Câmara Municipal possa ser eleito com sete votos, o que seria uma surpresa, porque atualmente a situação tem 6 votos e a oposição, 5. No entanto, em eleição de mesa executiva, a matemática nem sempre é uma ciência exata. As tratativas nos últimos dias têm sido intensas e, se vão ou não prosperar, só após o resultado da eleição. A votação, é bom sempre frisar, é aberta.

Tiago internado

Um dos pretendentes à presidência da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Tiago Cordeiro (PDT), está internado em um hospital para tratar de um mal que o aflige há muito tempo: a gota, uma doença inflamatória crônica causada pelo excesso de ácido úrico no sangue, que forma cristais nas articulações e desencadeia crises de dor intensa. Diante disso, tem ficado meio de fora nas articulações para a eleição do Legislativo.

Posição de Rodolfo

Até esta sexta-feira, não houve por parte do prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, qualquer movimento que viesse a público em relação à eleição de segunda-feira na Câmara Municipal. O que, no entanto, não significa que ele não esteja se movimentando nos bastidores, tentando buscar um consenso entre os vereadores de sua base em torno de um nome com viabilidade de disputar e ganhar a presidência do Legislativo.

Curi otimista

Pessoas ligadas ao deputado estadual Alexandre Curi dizem que ele está otimista quanto a assumir uma cadeira no Senado da República, na expectativa de que o senador eleito Deltan Dallagnol venha a ser declarado inelegível. Aliás, Curi tem circulado por Brasília e mantido contatos importantes tanto na Câmara Federal como no próprio Senado. Curi ficou em terceiro lugar na eleição que elegeu dois senadores. Foi bem votado.

Lupion secretário?

Cotado para ministro da Agricultura caso Flávio Bolsonaro tivesse vencido a eleição presidencial, o deputado federal Pedro Lupion poderá ser secretário da Agricultura do Paraná, acumulando a Secretaria do Meio Ambiente, que seriam fundidas. Pedro Lupion, mesmo sendo do Republicanos, partido coligado a Sandro Alex na eleição de governador, apoiou a candidatura de Sergio Moro e só não será secretário se não quiser.