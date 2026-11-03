Secretariado em compasso de espera

Com a viagem do governador eleito Sérgio Moro (PL) para a França, de onde só deve retornar na semana que vem, as articulações para a formação de seu secretariado ficam no compasso de espera. Moro viajou com a família para descansar da exaustiva campanha política, embora esteja enfrentando no país europeu dias difíceis com os protestos se avolumando cada vez mais, principalmente em Paris, por conta do alto custo de vida. Não está fácil para ninguém. Além de ficar paralisada a composição do secretariado do futuro governo, pouco se move também em relação à presidência da Assembleia Legislativa, uma vez que o governador eleito Sérgio Moro pretende cuidar pessoalmente da escolha do novo dirigente e da própria Mesa Executiva da Casa, mesmo não tendo por ora a maioria dos parlamentares. Conta, no entanto, com a adesão de deputados estaduais do PSD, PP, União, Novo e Podemos, que, somados, vão garantir ao Executivo tranquilidade para administrar o Estado. A oposição, caso essa aliança se concretize, vai se limitar ao PT. Por sua vez, o Republicanos, com três parlamentares, ainda não disse o caminho que vai tomar, mas provavelmente vai aderir ao governo estadual.

Presidência da Câmara

Embora pareça cedo, porque trata-se de uma eleição que às vezes se decide só na hora, a disputa pela presidência da Câmara Municipal de Apucarana vem sendo tratada com muito cuidado, principalmente pelo atual presidente Danylo Acioli (MDB), que vai tentar a reeleição mesmo sabendo que o prefeito Rodolfo Mota, que hoje possui a maioria dos edis, vai fazer de tudo para derrotá-lo. Mas em eleição de câmara tudo é possível.

Bertoli em 2028

O empresário Luiz Bertoli, atualmente filiado ao Republicanos, tem no radar a eleição municipal de 2028, quando pretende sair candidato em Apucarana. As articulações de Bertoli, a princípio, visam o cargo de prefeito, mas, a depender das composições, pode aceitar uma vice, segundo ele, “desde que o cabeça de chapa seja competitivo e preparado para gerir a cidade”. Luiz não descarta trocar o Republicanos pelo PL.

Reforma em Curitiba

O prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel (PSD) vai fazer uma mudança em seu secretariado para acolher alguns auxiliares que vão deixar o governo Ratinho Junior. Além disso, o objetivo de Pimentel é montar um secretariado para agilizar os próximos dois anos de sua gestão, visando à própria reeleição em 2028. É o mesmo que alguns prefeitos do interior do Estado também estão pensando em fazer para pavimentar um bom caminho para a eleição de 20 28.

Planos de Tiago

Por falar em eleição municipal em Apucarana, o vereador Tiago Cordeiro tem planos de chegar à Prefeitura, segundo confidencia a amigos. Talvez não agora na eleição de 2028, onde pleiteia a vice do prefeito eleito Rodolfo Mota. O primeiro plano de Tiago é ganhar a presidência da Câmara Municipal na eleição de dezembro e se cacifar para voos mais altos em 2028, com apoio do deputado estadual Delegado Jacovós (PL).

Onofre dá um tempo?

Aliados do ex-prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, dizem que ele deve dar um tempo na política, não sendo candidato a prefeito em 2028. Deve apoiar o atual chefe do Executivo, Rafael Cita (PSD), que vai à reeleição. Onofre saiu decepcionado das urnas nas eleições deste ano, quando disputou uma vaga de deputado estadual. Esperava fazer entre 50 mil e 60 mil votos e fez pouco mais de 35 mil, não conseguindo se eleger.