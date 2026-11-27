A transmissão do patrimônio familiar por meio da herança pode representar não apenas um incremento patrimonial aos sucessores, mas também uma oportunidade para a satisfação de obrigações financeiras anteriormente assumidas. Nesse contexto, surge uma importante questão jurídica: pode o devedor renunciar à herança para impedir que seus credores tenham acesso ao patrimônio que lhe seria destinado?

Em decisão divulgada pelo Instituto Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões (IBDFAM), em 24 de novembro, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a penhora de direitos hereditários de um devedor, visando garantir o pagamento de uma dívida de R$ 134,5 mil.

No caso, o devedor havia renunciado à herança durante o cumprimento de sentença. O Tribunal considerou legítima a medida judicial de natureza preventiva, destinada a preservar o patrimônio e assegurar a efetividade da cobrança, sem que isso representasse, naquele momento, a anulação da renúncia ou o reconhecimento definitivo de fraude à execução.

Embora a renúncia à herança seja um direito assegurado pela legislação brasileira, seu exercício encontra limites quando prejudica direitos de terceiros.

O artigo 1.813 do Código Civil estabelece que, quando a renúncia prejudicar os credores do herdeiro, estes poderão, mediante autorização judicial, aceitar a herança em seu nome. Para tanto, deverão promover sua habilitação no prazo de 30 dias, contados do conhecimento da renúncia. Satisfeitas as dívidas, eventual patrimônio remanescente será destinado aos demais herdeiros, prevalecendo, quanto a esse excedente, a renúncia realizada.

A legislação processual também admite a penhora de direitos hereditários antes mesmo da conclusão do inventário. Trata-se da denominada penhora no rosto dos autos, por meio da qual se vincula à execução a parcela da herança que vier a caber ao devedor, observados os limites da dívida, os direitos dos demais sucessores e as hipóteses legais de impenhorabilidade.

Entretanto, a renúncia à herança não é a única prática que pode comprometer os direitos dos credores. Doações de bens a familiares, vendas simuladas, transferências patrimoniais fictícias, cessões de direitos hereditários e partilhas artificiosamente desproporcionais também podem constituir mecanismos fraudulentos de esvaziamento patrimonial.

A depender das circunstâncias, tais condutas poderão caracterizar fraude contra credores ou fraude à execução, institutos jurídicos distintos que permitem, preenchidos os requisitos legais, a anulação do negócio jurídico ou o reconhecimento de sua ineficácia perante o credor.

É importante compreender que o planejamento patrimonial e sucessório constitui instrumento legítimo de organização e proteção do patrimônio familiar, mas não pode ser utilizado como mecanismo de blindagem destinado a frustrar obrigações legalmente constituídas.

A boa-fé deve nortear as relações patrimoniais, inclusive aquelas estabelecidas no âmbito familiar. A liberdade de disposição dos próprios bens não confere ao indivíduo o direito de deliberadamente comprometer a satisfação de suas dívidas.

Seja para quem pretende organizar seu patrimônio, seja para quem enfrenta dificuldades na recuperação de um crédito, a orientação jurídica especializada é fundamental para identificar os instrumentos legais disponíveis, resguardar direitos e evitar prejuízos. Afinal, conhecer os limites da lei é também uma forma de proteger o próprio patrimônio.