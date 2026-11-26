O Banco do Brasil (BB) e o Google bloquearam mais de 77 mil chamadas fraudulentas na primeira semana de uma iniciativa conjunta contra o Golpe da Falsa Central.
A ação utiliza recursos de segurança em dispositivos Android para impedir que ligações de criminosos que falsificam o número 4004-0001, telefone oficial de atendimento do banco, cheguem aos clientes.
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A parceria integra a estratégia do BB de ampliar a proteção digital e combater fraudes que utilizam números telefônicos conhecidos para ganhar a confiança das vítimas.
Bloqueio de chamadas
O Google passou a bloquear chamadas recebidas em aparelhos Android que utilizam indevidamente o número 4004-0001 do Banco do Brasil.
O número é utilizado pelo banco para receber ligações de clientes, mas não para realizar chamadas. Criminosos podem falsificar essa identificação para simular um contato legítimo e induzir consumidores a fornecer informações ou realizar operações financeiras.
Segundo o BB, o bloqueio preventivo impediu que mais de 77 mil chamadas fraudulentas chegassem aos usuários na primeira semana de funcionamento da ferramenta.
Números oficiais
O Banco do Brasil orienta os clientes a diferenciarem os telefones utilizados para receber ligações daqueles empregados para realizar chamadas.
Os números oficiais para clientes ligarem para o banco são:
- 4004-0001: capitais e regiões metropolitanas;
- 0800-729-0001: demais localidades.
Já o número 4003-3001 é usado pelo BB para fazer ligações aos clientes. Ele é empregado por agências, escritórios de negócios, Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), centrais de relacionamento e outras áreas de atendimento.
Portanto, se o número 4004-0001 aparecer como origem de uma ligação recebida, a orientação é desconfiar e encerrar o contato. Esse telefone é destinado exclusivamente ao atendimento de chamadas feitas pelos clientes.
Origem verificada
A parceria com o Google complementa outra iniciativa de segurança do banco. Desde setembro, o BB usa tecnologia de origem verificada, que permite identificar chamadas telefônicas legítimas realizadas pela instituição.
O recurso é aplicado às ligações feitas pelo número 4003-3001 e utiliza uma assinatura digital associada ao telefone da instituição.
Antes de a chamada chegar ao consumidor, a operadora verifica a autenticidade da assinatura. Quando a validação é concluída, o celular pode exibir uma identificação indicando que a ligação foi realmente originada pelo Banco do Brasil.
A tecnologia busca reduzir fraudes telefônicas e chamadas automatizadas indevidas.
Como funciona
A tecnologia de origem verificada é gratuita e não exige a instalação de aplicativos. Para o funcionamento completo, o BB recomenda que o aparelho esteja conectado a uma rede 4G ou 5G.
A apresentação da identificação pode variar conforme o modelo do celular e a operadora utilizada.
Durante os testes da solução, o banco registrou aumento de aproximadamente 30% na taxa de atendimento das chamadas identificadas.
Alerta contra golpes
Mesmo com as ferramentas de proteção, o Banco do Brasil orienta os clientes a manterem cuidados durante ligações telefônicas.
O banco não pede, durante chamadas:
- Senhas ou códigos de autenticação;
- Instalação de aplicativos;
- Acesso a sites externos;
- Dados pessoais;
- Acesso remoto ao celular.
Em caso de dúvida sobre a autenticidade de uma ligação, a recomendação é encerrá-la e procurar diretamente os canais oficiais da instituição.
O BB afirma que mantém equipes especializadas no monitoramento de ameaças e no desenvolvimento de soluções tecnológicas para proteger seus mais de 80 milhões de clientes.
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Com informações da Agência Brasil