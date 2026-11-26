O Banco do Brasil (BB) e o Google bloquearam mais de 77 mil chamadas fraudulentas na primeira semana de uma iniciativa conjunta contra o Golpe da Falsa Central.

A ação utiliza recursos de segurança em dispositivos Android para impedir que ligações de criminosos que falsificam o número 4004-0001, telefone oficial de atendimento do banco, cheguem aos clientes.

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A parceria integra a estratégia do BB de ampliar a proteção digital e combater fraudes que utilizam números telefônicos conhecidos para ganhar a confiança das vítimas.

Bloqueio de chamadas

O Google passou a bloquear chamadas recebidas em aparelhos Android que utilizam indevidamente o número 4004-0001 do Banco do Brasil.

O número é utilizado pelo banco para receber ligações de clientes, mas não para realizar chamadas. Criminosos podem falsificar essa identificação para simular um contato legítimo e induzir consumidores a fornecer informações ou realizar operações financeiras.

Segundo o BB, o bloqueio preventivo impediu que mais de 77 mil chamadas fraudulentas chegassem aos usuários na primeira semana de funcionamento da ferramenta.

Números oficiais

O Banco do Brasil orienta os clientes a diferenciarem os telefones utilizados para receber ligações daqueles empregados para realizar chamadas.

Os números oficiais para clientes ligarem para o banco são:

4004-0001: capitais e regiões metropolitanas;

0800-729-0001: demais localidades.

Já o número 4003-3001 é usado pelo BB para fazer ligações aos clientes. Ele é empregado por agências, escritórios de negócios, Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), centrais de relacionamento e outras áreas de atendimento.

Portanto, se o número 4004-0001 aparecer como origem de uma ligação recebida, a orientação é desconfiar e encerrar o contato. Esse telefone é destinado exclusivamente ao atendimento de chamadas feitas pelos clientes.

Origem verificada

A parceria com o Google complementa outra iniciativa de segurança do banco. Desde setembro, o BB usa tecnologia de origem verificada, que permite identificar chamadas telefônicas legítimas realizadas pela instituição.

O recurso é aplicado às ligações feitas pelo número 4003-3001 e utiliza uma assinatura digital associada ao telefone da instituição.

Antes de a chamada chegar ao consumidor, a operadora verifica a autenticidade da assinatura. Quando a validação é concluída, o celular pode exibir uma identificação indicando que a ligação foi realmente originada pelo Banco do Brasil.

A tecnologia busca reduzir fraudes telefônicas e chamadas automatizadas indevidas.

Como funciona

A tecnologia de origem verificada é gratuita e não exige a instalação de aplicativos. Para o funcionamento completo, o BB recomenda que o aparelho esteja conectado a uma rede 4G ou 5G.

A apresentação da identificação pode variar conforme o modelo do celular e a operadora utilizada.

Durante os testes da solução, o banco registrou aumento de aproximadamente 30% na taxa de atendimento das chamadas identificadas.

Alerta contra golpes

Mesmo com as ferramentas de proteção, o Banco do Brasil orienta os clientes a manterem cuidados durante ligações telefônicas.

O banco não pede, durante chamadas:

Senhas ou códigos de autenticação;

Instalação de aplicativos;

Acesso a sites externos;

Dados pessoais;

Acesso remoto ao celular.

Em caso de dúvida sobre a autenticidade de uma ligação, a recomendação é encerrá-la e procurar diretamente os canais oficiais da instituição.

O BB afirma que mantém equipes especializadas no monitoramento de ameaças e no desenvolvimento de soluções tecnológicas para proteger seus mais de 80 milhões de clientes.

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Com informações da Agência Brasil