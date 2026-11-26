O mercado financeiro brasileiro teve um dia de forte valorização nesta quinta-feira (26). O Ibovespa disparou cerca de 6%, registrando a maior alta diária desde o primeiro turno das eleições de 2026. O dólar recuou para abaixo de R$ 5,80 pela primeira vez em quase duas semanas.

O movimento foi impulsionado pela expectativa de Luiz Carlos Trabuco no Ministério da Fazenda, por sinais sobre o ajuste fiscal e pela prévia da inflação abaixo do esperado.

Ibovespa: 176.799,84 pontos (+6,07%);

Dólar comercial: R$ 5,744 (-1,25%);

Petróleo Brent: US$ 91,97 (+1,13%);

Petróleo WTI: US$ 84,81 (+1,35%).

Bolsa dispara

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O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, encerrou o pregão aos 176.799,84 pontos, com alta de 6,07%. Durante a sessão, chegou a atingir 177.024,45 pontos, renovando máximas sucessivas.

Foi o maior avanço percentual em um único dia desde 5 de outubro, quando o índice subiu 7,70%, após o primeiro turno das eleições presidenciais.

O principal impulso veio das especulações sobre a possibilidade de o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, assumir o Ministério da Fazenda no próximo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. A notícia de que o banqueiro chegou a Brasília para se encontrar com o presidente acelerou os ganhos na reta final do pregão.

As ações do setor financeiro lideraram parte da valorização. O índice do segmento subiu 8,98%,

Outro fator positivo foi a divulgação do IPCA-15 de novembro. O indicador, considerado uma prévia da inflação oficial, subiu 0,22%, abaixo das expectativas do mercado, que projetavam alta próxima de 0,35%.

Com o resultado, o Ibovespa passou a acumular valorização de 5,29% em novembro e de 9,73% em 2026.

Câmbio

O dólar comercial fechou em queda de 1,25%, cotado a R$ 5,744. Foi o quarto pregão consecutivo de desvalorização da moeda americana e o menor valor de fechamento desde 13 de novembro.

Por volta das 11h30, a cotação chegou a R$ 5,71. Na semana, a moeda acumula queda de 3,23%, mas registra alta de 5,50% em novembro.

A expectativa de mudanças no comando da Fazenda e a possibilidade de novas medidas para controlar o crescimento das despesas públicas contribuíram para reduzir as incertezas sobre a economia brasileira.

No mercado externo, as negociações tiveram liquidez reduzida em razão do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, onde as bolsas permaneceram fechadas.

Petróleo sobe

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta pelo terceiro pregão consecutivo, impulsionados pelas preocupações com possíveis interrupções no fornecimento da commodity em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio.

O barril do Brent, referência internacional, subiu 1,13% e encerrou a US$ 91,97. O WTI, referência nos Estados Unidos, avançou 1,35%, cotado a US$ 84,81.

A valorização ocorreu após relatos de ataques contra embarcações nas proximidades do Estreito de Ormuz e contra uma refinaria na Arábia Saudita. Os episódios aumentaram as preocupações sobre a segurança da infraestrutura petrolífera e das rotas de transporte do produto.

Os investidores também acompanham a próxima reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), prevista para este fim de semana, quando será discutida a estratégia de produção para 2027.

* Com informações da Reuters

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Com informações da Agência Brasil