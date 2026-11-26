As contas externas brasileiras registraram déficit de US$ 4 bilhões em outubro de 2026, resultado igual ao verificado no mesmo mês do ano passado. Os dados constam das Estatísticas do Setor Externo divulgadas nesta quinta-feira (26) pelo Banco Central.

Segundo a instituição, o déficit acumulado em 12 meses ficou em US$ 60,6 bilhões, o equivalente a 2,34% do Produto Interno Bruto (PIB) – soma dos bens e serviços produzidos no país). Em setembro, o saldo negativo acumulado era de US$ 60,7 bilhões, correspondentes a 2,36% do PIB.

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O resultado das transações correntes refletiu movimentos opostos na comparação com outubro de 2025. Enquanto o superávit da balança comercial aumentou US$ 2,6 bilhões, os déficits das contas de serviços e de renda primária cresceram US$ 800 milhões e US$ 1,7 bilhão, respectivamente.

As exportações de bens atingiram US$ 37,9 bilhões, alta de 19,7% em relação a outubro do ano passado. As importações somaram US$ 29,4 bilhões, aumento de 14,2%.

Com isso, o superávit da balança comercial alcançou US$ 8,5 bilhões em outubro, ante US$ 5,9 bilhões no mesmo mês de 2025.

Serviços

O déficit na conta de serviços totalizou US$ 5,1 bilhões, ante US$ 4,3 bilhões registrados um ano antes. Segundo o Banco Central, houve aumento das despesas líquidas com transportes, que somaram US$ 1,8 bilhão, e com serviços de telecomunicação, computação e informações, que alcançaram US$ 800 milhões.

As despesas líquidas de viagens internacionais chegaram a US$ 1,5 bilhão, valor 36,5% superior ao de outubro de 2025. As receitas do segmento somaram US$ 900 milhões, enquanto as despesas alcançaram US$ 2,4 bilhões.

Já o déficit em renda primária, conta que inclui lucros, dividendos e juros, somou US$ 7,9 bilhões em outubro, ante US$ 6,2 bilhões no mesmo mês do ano passado. As despesas líquidas com lucros e dividendos alcançaram US$ 6,5 bilhões, alta de 43,5% na comparação anual.

Investimentos

Os investimentos diretos no país (IDP) registraram ingresso líquido de US$ 9,1 bilhões em outubro. No mesmo mês de 2025, o ingresso havia sido de US$ 9,9 bilhões.

No acumulado de 12 meses, essa modalidade somou US$ 87,5 bilhões, equivalentes a 3,37% do PIB. Em setembro, o indicador estava em US$ 88,3 bilhões, ou 3,43% do PIB.

Os aportes em carteira no mercado doméstico também apresentaram resultado positivo, com entrada líquida de US$ 7,9 bilhões em outubro. Desse total, US$ 1,8 bilhão correspondeu a aplicações em ações e fundos de investimento, e US$ 6 bilhões a títulos negociados no mercado interno.

Reservas internacionais

As reservas internacionais encerraram outubro em US$ 365 bilhões, aumento de US$ 2,2 bilhões em relação ao mês anterior.

Segundo o Banco Central, contribuíram para a elevação do estoque as variações por preço, responsáveis por acréscimo de US$ 2,3 bilhões, e as receitas de juros, que adicionaram US$ 900 milhões. As variações cambiais entre as moedas que compõem a carteira de reservas reduziram o estoque em US$ 1,4 bilhão.

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Com informações da Agência Brasil