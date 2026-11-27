As distribuidoras de energia elétrica iniciaram campanhas de renegociação de dívidas, com condições especiais para consumidores que buscam regularizar débitos com os recursos do décimo terceiro salário. A primeira parcela do benefício deve ser paga até a próxima segunda-feira (30).

As campanhas oferecem condições de parcelamento e descontos, que variam conforme a empresa, e podem ajudar consumidores a evitar a negativação e até o corte de energia. O país tem mais de 40 distribuidoras, e as condições variam de acordo com a localidade, as características da dívida e o perfil do consumidor.

Empresas participantes.

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A Enel Brasil iniciou a campanha nessa quinta-feira (26), com duração até 31 de dezembro, para clientes de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará com contas de energia vencidas há mais de 60 dias.

A empresa oferece parcelamento em até 12 vezes, com entrada de 30% do valor devido. A condição está disponível nas lojas de atendimento da Enel e por meio de contatos realizados por empresas de cobrança parceiras das distribuidoras.

Outra opção é o parcelamento em até sete vezes, com entrada de apenas 10%. Nesse caso, a negociação pode ser feita pelo site da Enel, pelos aplicativos das distribuidoras, nas lojas de atendimento e pela plataforma Serasa Limpa Nome.

As distribuidoras da Neoenergia, presentes no interior de São Paulo e nos estados de Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte, oferecem descontos de até 100% nos encargos para dívidas com mais de um ano, além de condições especiais para redução do valor principal, mediante negociação.

Os clientes também podem optar por quitar a dívida à vista ou parcelá-la em até 24 vezes. As condições da campanha estão disponíveis exclusivamente no Portal de Negociação de cada distribuidora.

O Grupo Energisa manterá a campanha até 31 de dezembro. Batizada de “Negocia Energisa”, a iniciativa oferece acordos com descontos de até 98% e parcelamento em até 36 vezes sem juros, conforme o perfil da dívida e os critérios da campanha.

As condições são destinadas a clientes com pelo menos uma fatura vencida das distribuidoras do grupo nos estados do Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. A negociação pode ser feita pelo site da Agência Virtual do grupo ou pelo aplicativo Energisa On.

O Grupo Equatorial também oferece campanhas de renegociação. A empresa atua nos estados de Alagoas, Amapá, Goiás, Maranhão, Pará, Piauí e Rio Grande do Sul. As opções incluem parcelamento em até 24 vezes no cartão de crédito, com isenção de 100% dos encargos, ou em até 36 vezes, com desconto de 30% nos encargos, para dívidas com mais de um ano.

A negociação pode ser feita pelo site do grupo, com a assistente virtual Clara ou nas lojas de atendimento presencial. Para participar, é necessário ter pelo menos uma fatura vencida há mais de 180 dias, prazo que cai para 90 dias para clientes cadastrados na Tarifa Social.

Sem campanha específica para este mês, o grupo CPFL, que atua com quatro distribuidoras, tem uma iniciativa mais abrangente, chamada “CPFL Vale Bônus”, que premia a renegociação de dívidas. Os acordos podem ser feitos pelo site do grupo ou nas lojas de atendimento. Participam as distribuidoras CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz e CPFL RGE.

O Grupo EDP, que atua no Espírito Santo e em São Paulo, iniciou, em 3 de novembro, o “Feirão de Negociação: Se Livra nos 30”. Os clientes podem recorrer aos canais virtuais do grupo ou às lojas de atendimento até 30 de dezembro. Entre as condições oferecidas estão a isenção de juros e correções, além da possibilidade de parcelamento sem entrada, em até 21 vezes no cartão de crédito.

Para famílias beneficiárias da Tarifa Social de Energia Elétrica, do governo federal, há ainda a possibilidade de parcelamento em até 60 vezes, conforme as condições da negociação. Os débitos podem ser negociados pelos diferentes canais de atendimento da EDP, como EDP Online, agências presenciais e call center.

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Com informações da Agência Brasil