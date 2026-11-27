O dólar caiu quase 4% nesta sexta-feira (27) e fechou em R$ 5,51, após a confirmação de Luiz Carlos Trabuco no comando do Ministério da Fazenda no próximo governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Na quinta sessão consecutiva de queda, a moeda americana acumulou recuo de pouco mais de 7% na semana, o maior desde outubro de 2008.

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A bolsa de valores encerrou o pregão em leve baixa, mas registrou valorização de mais de 6% no período semanal. O petróleo também terminou o dia em queda.

Números do dia

dólar comercial: R$ 5,516 (-3,97%);

queda do dólar na semana: 7,07%;

Ibovespa: 176.573,35 pontos (-0,13%);

alta da bolsa na semana: 6,13%;

petróleo tipo Brent: US$ 90,84 (-0,91%);

petróleo tipo WTI: US$ 83,08 (-0,72%).

Dólar em queda

O dólar à vista fechou em baixa de 3,97%, cotado em R$ 5,516. Por volta das 10h, a moeda chegou a ser negociada abaixo de R$ 5,50, atingindo a mínima de R$ 5,479, com recuo de aproximadamente 4,6%.

A queda desta sexta-feira foi a quinta consecutiva. Na semana, a divisa acumulou desvalorização de 7,07% – maior recuo semanal desde outubro de 2008, durante a crise financeira mundial.

No acumulado do ano, o dólar registra alta de 0,47%. No mês, ainda apresenta valorização de 1,31%.

A movimentação ocorreu após a confirmação de que Luiz Carlos Trabuco, presidente do conselho de administração do Bradesco, aceitou o convite de Lula para assumir o Ministério da Fazenda. A notícia foi divulgada na noite de quinta-feira (26), depois do fechamento do mercado.

O real também foi favorecido pelo enfraquecimento do dólar em relação a moedas de países emergentes, como o rand sul-africano e os pesos colombiano e chileno.

Bolsa realiza lucros

O Ibovespa encerrou a sessão desta sexta-feira em queda de 0,13%, com 176.573,35 pontos. Apesar do resultado negativo no dia, o principal índice da Bolsa brasileira acumulou alta de 6,13% na semana.

No mês, o indicador registra valorização de 5,15%. No ano, o avanço chega a 9,59%.

Durante o pregão, o índice apresentou forte volatilidade. Na máxima do dia, chegou a 183.625,66 pontos, enquanto a mínima foi de 175.898,80 pontos.

O desempenho foi influenciado principalmente pelas quedas das ações de grandes empresas, especialmente Petrobras e Vale, que perderam força em meio à valorização do real e ao recuo dos preços do petróleo e do minério de ferro.

A realização de lucros, quando investidores vendem papéis para embolsarem ganhos recentes, contribuiu para a perda de força do Ibovespa ao longo da tarde.

Entre os destaques da semana, os setores financeiro, de consumo e imobiliário registraram ganhos expressivos. O movimento também alcançou empresas mais sensíveis à redução dos juros.

O volume financeiro negociado na sessão ficou em torno de R$ 40 bilhões.

Petróleo recua

Os contratos futuros do petróleo encerraram esta sexta-feira em queda, interrompendo uma sequência de três pregões consecutivos de valorização.

Referência para as negociações internacionais, o barril do tipo Brent para janeiro recuou 0,91%, para US$ 90,84. O WTI, referência nos Estados UNidos, caiu 0,72%, a US$ 83,08 por barril.

Na semana, o Brent acumulou alta de 0,88%. O WTI registrou perda de 0,40%.

Os investidores acompanharam as tensões geopolíticas no Golfo Pérsico, incluindo os riscos de escalada militar entre Estados Unidos e Irã, além dos preparativos para a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), prevista para o fim de semana.

O encontro ocorre em meio a projeções de excesso de oferta no mercado internacional no fim deste ano.

*Com informações da Reuters

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Com informações da Agência Brasil