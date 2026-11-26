O estoque de investimento estrangeiro direto no Brasil alcançou US$ 1,416 trilhão ao fim de 2025, o equivalente a 49,3% do Produto Interno Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país), atingindo nível recorde em 2025.

O valor equivale a quase metade de toda a riqueza produzida pelo país. Os investimentos brasileiros no exterior, no ano passado, também alcançaram o maior patamar da série histórica.

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De acordo com o Relatório de Investimento Direto 2026, divulgado nesta quinta-feira (26) pelo Banco Central, a renda obtida pelos investidores estrangeiros com operações no Brasil também foi recorde no consolidado de 2025.

Recorde

Em relação a 2024, o estoque de Investimento Direto no País (IDP) apresentou um aumento de US$ 275 bilhões. Os ingressos líquidos de investimento estrangeiro somaram US$ 85 bilhões no ano, ou 3,73% do PIB.

O estoque de investimentos brasileiros no exterior chegou a US$ 562,1 bilhões, recorde da série histórica e acima das reservas internacionais do país, de US$ 358,2 bilhões.

A renda dos investimentos estrangeiros no Brasil, composta por lucros, dividendos e juros de operações intercompanhia, alcançou US$ 87,9 bilhões em 2025, também recorde.

Lucros e remessas

As empresas com participação estrangeira obtiveram lucros totais de US$ 72,6 bilhões em 2025. Os lucros e dividendos remetidos ao exterior cresceram de US$ 38,8 bilhões para US$ 55,1 bilhões, enquanto os lucros reinvestidos recuaram de US$ 32,3 bilhões para US$ 17,4 bilhões.

Apesar da queda dos lucros reinvestidos, o estoque de investimento estrangeiro continuou crescendo, impulsionado por novos aportes de capital, pela valorização dos ativos e pela apreciação do real frente ao dólar.

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Com informações da Agência Brasil