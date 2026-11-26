O governo federal avalia conceder um auxílio emergencial para atender cerca de 400 mil pescadores artesanais prejudicados pela seca que afeta os rios da Amazônia, dificultando a navegação e provocando a mortandade de pescados.

“Temos recebido demandas de entidades representativas da pesca artesanal e de parlamentares do Amazonas e do Pará no sentido de pagarmos um auxílio extraordinário para socorrer os pescadores que não estão podendo trabalhar”, disse o ministro da Pesca e Aquicultura, Édipo Araújo.

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Ele participou, nesta quinta-feira (26), do programa Bom Dia, Ministro – uma coprodução entre a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República e o Canal Gov, transmitida pelos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Segundo o ministro, a proposta em estudo segue o modelo adotado nas estiagens de 2023 e 2024, com o pagamento total de dois salários mínimos divididos em duas parcelas mensais. Se aprovado, o benefício extraordinário não substituirá o pagamento do Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal, o chamado Seguro Defeso.

“Este auxílio emergencial ainda não está fechado […] mas era algo que nós já estávamos prevendo”, acrescentou o ministro, destacando que o agravamento da seca por efeitos do fenômeno El Niño e das queimadas afeta milhares de pescadores.

De acordo com o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), só no estado do Pará há mais de 430 mil trabalhadores cadastrados e mais de 154 mil no Amazonas.

“O que não quer dizer que todos os pescadores da Amazônia poderão receber [um eventual auxílio emergencial]”, advertiu o ministro.

Ele afirmou que, se aprovado, o benefício terá critérios restritos de seleção, como a exigência dos requerentes comprovarem que vivem exclusivamente da atividade pesqueira e que moram em municípios que tenham declarado situação de emergência devido à seca.

Araújo destacou que a União destinou R$ 1,3 bilhão para ações de segurança alimentar, infraestrutura e outras medidas capazes de mitigar os esperados prejuízos decorrentes dos efeitos do El Niño. Ele alertou que as estiagens extremas devem comprometer a oferta de pescado nos próximos anos, pois a baixa acentuada do nível dos rios prejudica o deslocamento das espécies em busca de alimento e a reprodução, o que reduz a entrada de peixes jovens no ciclo pesqueiro e diminui os estoques disponíveis no futuro.

“Temos um impacto de curto prazo, que é este que já estamos sofrendo, e teremos um impacto nos próximos anos, que ainda não conseguimos medir", afirmou.

Ele ressaltou a necessidade de investir cada vez mais em ciência e pesquisa "para entender os padrões de fenômenos climáticos anômalos e seus impactos na atividade pesqueira”, concluiu o ministro.

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Com informações da Agência Brasil