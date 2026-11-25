Quando entrarem em campo nesta quarta-feira (25), às 20h (horário de Brasília), para encerrar a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético-MG e Corinthians estarão diante de objetivos bem distintos.

O Galo precisa vencer na Arena MRV, em Belo Horizonte, para seguir dependendo de si para se classificar à próxima edição da Libertadores. Já o Timão, em caso de vitória, deixa a zona de rebaixamento e ganha força para escapar da queda à Série B.

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O Atlético-MG ainda lambe as feridas da derrota por 2 a 0 para o Boca Juniors (Argentina), no sábado passado (21), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla (Colômbia), pela final da Copa Sul-Americana. Foi o segundo vice seguido do Galo nesta competição e o terceiro em torneios continentais - em 2024, os mineiros perderam a decisão da Libertadores para o Botafogo.

O Alvinegro de Belo Horizonte tem 51 pontos, três a menos que o Bahia, sexto colocado e último time da zona de classificação à Libertadores (o G-6). Em caso de triunfo, os atleticanos igualam a pontuação do Tricolor baiano, passando à frente pelo número de vitórias (15 a 14). Assim, eles dependeriam apenas dos próprios resultados nas duas rodadas finais.

Ocorre que a equipe não vence há oito jogos (seis derrotas e dois empates). Se a fase ruim permanecer, o Atlético-MG terá de torcer contra o Bahia, que encara o Botafogo no sábado (28), às 21h, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e decidir a vaga na Libertadores diante dos próprios baianos na última rodada, na próxima quarta-feira (2), na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21h30.

Já o Corinthians abre a zona de rebaixamento (o Z-4), que envolve os quatro últimos colocados, com 40 pontos. Com um empate, o Alvinegro ultrapassa Grêmio e Mirassol (ambos 41 pontos) pelo saldo de gols e manda este último para o Z-4. Em caso de vitória, os corintianos ganham, também, a posição do Botafogo (43 pontos), subindo para o 14º lugar.

Se perderem em Belo Horizonte, no entanto, os paulistas correm o risco de terem a queda decretada já na próxima rodada caso sejam derrotados pelo Grêmio no domingo (29), às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Isso ocorre se o Mirassol, no mesmo dia e horário, levar a melhor ao receber o Athletico-PR no Maião e se o Botafogo pontuar diante do Bahia no sábado.

Após ficar 11 jogos sem vencer, chegando a emendar cinco derrotas consecutivas na sequência negativa, o Timão ostenta uma invencibilidade de três partidas, com duas vitórias (Mirassol, 2 a 0 e Botafogo, 4 a 0) e um empate sem gols com o São Paulo, fora de casa. A equipe não foi vazada nos três compromissos, o que não ocorria desde abril, quando o time ficou sete duelos com baliza zero.

No Atlético, o técnico Eduardo Domínguez não tem à disposição o volante Fred e o zagueiro Vitão, ambos suspensos. No Corinthians, o holandês Clarence Seedorf conta novamente com o zagueiro André Ramalho, que cumpriu suspensão na rodada passada, e com o volante André, que estava com a seleção brasileira.

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Com informações da Agência Brasil