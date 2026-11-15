Beatriz Souza (foto) e Guilherme Schmidt coroaram a participação do Brasil no Grand Prix de Judô de Zagreb, na Croácia, com mais dois ouros neste domingo (15), último dia da competição.

No total, os brasileiros levaram cinco medalhas no Grand Prix, sendo quatro ouros e um bronze. Com os resultados, o Brasil terminou em primeiro no quadro de medalhas da competição.

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A campeã olímpica foi a melhor na categoria pesado (mais de 78 kg), enquanto Guilherme alcançou o mesmo feito na categoria médio (até 90 kg).

No primeiro dia de competições, na sexta-feira (13), Ronald Lima foi vice-campeão na categoria meio-leve (até 66 kg). No mesmo dia, Shirlen Nascimento foi ouro (até 57kg) na categoria leve.

No sábado, quem trouxe o ouro para o Brasil foi Nauana Silva, da categoria médio (até 70 kg).

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Com informações da Agência Brasil