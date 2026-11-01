Brasil vira sobre a China e alcança semi da Copa do Mundo Sub-17

Com muita emoção, a seleção brasileira feminina sub-17 despachou a China, neste domingo (1º), por 2 a 1, alcançando a semifinal da Copa do Mundo da categoria e igualando seu melhor desempenho na competição na história. Na próxima fase, as comandadas de Rilany Silva vão encarar a Nigéria, na quarta-feira, ao meio-dia, no horário de Brasília. A Copa do Mundo está sendo disputada no Marrocos.
A China abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo, quando Wu Yichen acertou um chute cruzado para vencer a goleira Nathy.
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A virada brasileira começou a ser construída logo no primeiro minuto da segunda etapa. Helena aproveitou bate-rebate e empatou para o Brasil.
O gol da vitória veio no fim, aos 43 minutos, e teve a mesma protagonista: após cruzamento pela direita e cabeçada de Sofia Gabonal, Helena pegou a sobra e marcou novamente.
Esta é a segunda edição seguida que o Brasil alcança as semifinais da competição. Em 2025, o time parou na Coreia do Norte, que veio a conquistar o bicampeonato consecutivo. Depois, o Brasil perdeu a disputa do terceiro lugar para o México.
Em 2026, a outra semifinal será entre as norte-coreanas e as japonesas.
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Com informações da Agência Brasil