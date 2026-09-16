Brasileiro Feminino: Corinthians abre vantagem para cima do Bahia

A noite da última terça-feira (15) foi histórica para o futebol de mulheres baiano, com o recorde de público para a modalidade no Arena Fonte Nova, em Salvador. No entanto, para a maioria dos 5.811 presentes (5.758 pagantes) faltou algo.
É que no primeiro duelo do confronto entre Bahia e Corinthians pelas semifinais da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino, as paulistas levaram a melhor e venceram por 1 a 0. A TV Brasil transmitiu a partida ao vivo.
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As Brabas, que buscam a 10ª final consecutiva, têm a vantagem do empate no reencontro da próxima segunda-feira (21), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, outra vez com transmissão da emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Pela primeira vez entre as quatro melhores equipes do país, as Mulheres de Aço precisam vencer por dois ou mais gols de diferença.
Quem avançar, terá como adversário o vencedor de São Paulo e Flamengo, que fazem o jogo de volta neste sábado (19), às 16h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).
No último fim de semana, as tricolores ganharam por 3 a 1 no Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, e se classificam mesmo se perderem no interior por um gol de saldo.
Timão se impõe no 1º tempo
Mesmo em Salvador, o Corinthians iniciou a partida se impondo no campo ofensivo e acabou premiado logo cedo. Aos 13 minutos, Belén Aquino roubou de Raquel quase na meia-lua e acionou Jhonson na área. A camisa 9 dominou e chutou entre as pernas da goleira Yanne, abrindo o placar.
O Bahia tentou responder três minutos depois, com Cássia. A capitã das Mulheres de Aço foi lançada na área pela esquerda pela também atacante Taty Sena e teve espaço para finalizar cruzado, mas optou pelo chute rasteiro, buscando o contrapé da goleira Nicole, que conseguiu a defesa.
A primeira chance das anfitriãs foi também a única mais clara do primeiro tempo. As tricolores trocavam passes, mas com dificuldade para chegar na frente. As Brabas, por sua vez, eram perigosas nos contra-ataques. Como aos 37 minutos, em chute da atacante Vic Albuquerque, da entrada da área, no ângulo esquerdo, que Yanne salvou.
Mulheres de Aço param na trave
Na segunda etapa, o Bahia ficou na bronca com a arbitragem aos nove minutos, quando a lateral Juliete derrubou Roque na área, após desarmar a atacante com um carrinho. As Mulheres de Aço pediram pênalti entendendo que a defensora, apesar de mandar a bola para escanteio, atingiu a jogadora. Nada foi marcado.
Aos 15, foi a vez do Corinthians se frustrar com a árbitra Andreza Helena de Siqueira, depois de uma solada da lateral Dan no tornozelo da zagueira Thaís Ferreira. As alvinegras cobraram expulsão. Assim como na jogada anterior, nem a juíza, nem a arbitragem de vídeo (VAR) se manifestaram.
O Bahia pressionou durante toda a etapa final. Aos 29 minutos, a atacante Dany Silva cobrou falta pela direita, quase na linha de fundo, direto para o gol. A bola buscava o ângulo esquerdo e foi salva no limite por Juliete, de cabeça.
Aos 37, foi a vez de Ju Oliveira assustar a meta corintiana. Na sobra de uma cobrança de escanteio, a meia arriscou de fora da área e acertou o alto da trave esquerda.
Nos acréscimos, até Yanne foi para a área auxiliar o jogo aéreo do Bahia, nos lances de bola parada. O Corinthians, porém, segurou a pressão e levou a vantagem mínima para decidir o confronto em casa.
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Com informações da Agência Brasil