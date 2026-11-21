Em pleno gramado sintético do Nubank Parque, o Flamengo correu atrás do resultado e conseguiu seu décimo título brasileiro (já tinha sido campeão em 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025).

Precisando apenas de um empate para ganhar o Campeonato Brasileiro de 2026 com duas rodadas de antecedência, o rubro-negro não quis esperar. O empate em 1 a 1 com o Palmeiras foi suficiente para que o time do técnico Leonardo Jardim ganhasse o título. A taça oficial, porém, só é entregue ao campeão ao término da competição, depois do jogo da última rodada. Apesar de que, a diretoria rubro-negra providenciou a taça da conquista de 2025 para que os jogadores dessem a volta olímpica na casa do grande rival.

A festa dos 45 milhões de flamenguistas em todo o país e dos 2 mil rubro-negros que estavam dentro do estádio só começou mesmo aos 30 minutos do 2° tempo, quando o Mengão empatou o jogo, com um gol do atacante Samuel Lino.

Na tabela de classificação, o Fla tem 80 pontos, o Palmeiras tem 74 pontos. O Verdão ficou com o vice do Brasileirão, assim como já ocorreu em 2024 e 2025, mas continua sonhando em conquistar dois títulos neste final de temporada: a Copa do Brasil e a Libertadores da América.

Com a bola rolando, logo aos 11 minutos, o lateral-direito Giay cruzou para a área e o colombiano Jhon Arias subiu sozinho para cabecear. Era o gol do Palmeiras: 1 a 0.

Aos 31 minutos, Flaco López arriscou de longe e Rossi espalmou a córner. Na cobrança, Gustavo Gómez cabeceou na trave do Flamengo, com o goleiro estático.

O rubro-negro só foi ameaçar mesmo aos 41 minutos, quando Lucas Paquetá arriscou de fora da área e acertou o travessão do goleiro Carlos Miguel. Aos 43, foi Samuel Lino quem teve a chance do empate, cabeceando para o goleiro espalmar. E aos 44, Arrascaeta bateu de primeira e, novamente, quem salvou foi o gigante de 2 metros e 4 centímetros.

Depois desses minutos de muita pressão, o Palmeiras conseguiu se tranquilizar e agradeceu ao cronometro pelo fim do 1° tempo, levando a vantagem mínima para os vestiários.

No 2° tempo, o Flamengo continuou melhor. Samuel Lino chutou em cima de Carlos Miguel, aos 12 minutos. No rebote, Carrascal bateu na rede pelo lado de fora. Aos 28, Samuel Lino perdeu outra chance: numa recuperação de bola dos cariocas, o atacante chutou pelo alto e facilitou a vida do goleirão palmeirense.

Até que aos 30 minutos, não teve Carlos Miguel que impedisse o gol do Flamengo. Triangulação rápida entre Arrascaeta e Bruno Henrique, que deu um toquinho para Samuel Lino aparecer frente a frente e chutar para as redes: 1 a 1. Era o gol do título! Antes contestado, Samuel Lino entrava definitivamente na história do rubro-negro com o gol do décimo Brasileirão e saiu de campo como o melhor jogador em campo.

O Palmeiras, que não jogou bem no 2° tempo, teve uma única chance, com Bruno Fuchs, aos 45 minutos. De cabeça, testou para o chão, mas a bola foi em cima do goleiro Rossi. Era o último susto. Depois disso, a alegria tinha nome, cores e um só lado: o Flamengo era, novamente, o melhor time do país, merecidamente!

Se em São Paulo, a festa ficou restrita aos jogadores em campo e aos poucos torcedores que se aventuraram a ir até lá, no Rio de Janeiro os fogos tomaram conta de vários bairros e o hino foi cantado em voz alta em todos os bares e lares onde tinha uma TV ligada.

Na campanha do campeão, em 36 jogos, foram 24 vitórias, 8 empates e apenas quatro derrotas. Até agora, a artilharia do Fla já fez 74 gols, restando ainda dois jogos, contra o Coritiba, no próximo domingo e contra a Chapecoense, na última rodada.

Para desespero dos rivais, o poderio do Flamengo só aumenta e o clube da Gávea continua empilhando taças nesta década. Este ano, além do Brasileirão, o vermelho e preto já tinha vencido o Campeonato Carioca, nos pênaltis.

Ficha técnica:

Sábado, 21 de novembro de 2026

PALMEIRAS 1 x 1 FLAMENGO

Competição: Campeonato Brasileiro

Local: NuBank Parque (SP)

Juiz: Rodrigo Pereira de Lima

Público: 38.631

Palmeiras: Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Benedetti; Arthur, Marlon Freitas (Luís Pacheco), Andreas Pereira (Lucas Evangelista) e Jhon Arias; Flaco López (Maurício) e Vitor Roque (Sosa). T: Abel Ferreira.

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Danilo (Vitão) e Alex Sandro; Jorginho, Lucas Paquetá (Saúl) e Arrascaeta; Samuel Lino (Ayrton Lucas), Pedro (Bruno Henrique) e Gonzalo Plata (Carrascal). T: Leonardo Jardim.

Gols: No 1° tempo: Jhon Arias (11). No 2° tempo: Samuel Lino (30).

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Com informações da Agência Brasil