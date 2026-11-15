Na madrugada deste domingo (15), teve ouro para o Brasil no Mundial de tênis de mesa paralímpico, que está sendo disputado em Pattaya, na Tailândia.
A parceria formada por Lucas Arabian e Joyce Oliveira conquistou o título nas duplas mistas da classe XD10 ao bater os chineses Zhengyang Peng e Bian Zhang na grande decisão por 3 sets a 0, parciais de 11/9, 11/7 e 11/4. O torneio continua até a próxima quinta-feira, dia 19.
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O ouro de Lucas e Joyce fechou a participação das duplas brasileiras com quatro pódios. Além do bronze na WD5, o Brasil levou bronze nas duplas mistas XD20 (Jennyfer Parinos e Gabriel Antunes) e também na MD14 (Oscar Junior e Guilherme Costa).
Agora, o Mundial segue com as disputas nas categorias individuais.
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Com informações da Agência Brasil