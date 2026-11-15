Com entrada gratuita, o Festival Feminino de Várzea reúne 1,5 mil atletas neste domingo (15) até as 17h, no Parque Sete Campos, na Zona Sul de São Paulo.
Apesar de contar com 96 equipes, o festival é realizado sem patrocinadores. O evento recebe apoio da Federação Paulista de Futebol, que enviou equipes de arbitragem formadas exclusivamente por mulheres.
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Além das partidas, o festival - organizado pela Liga Feminina de Futebol Amador - também oferece atividades culturais e para o público infantil.
O evento conta com quatro campos de futebol, além de duas quadras para as disputas de futsal e fut7.
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Com informações da Agência Brasil