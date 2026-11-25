Com alerta de fortes chuvas, o governo do Rio de Janeiro suspendeu as aulas em toda a rede estadual desde as 17h. A Faetec, a Universidade do Estado do Rio (Uerj) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) também suspenderam as aulas nesta quarta-feira.

A Defesa Civil Estadual enviou durante a tarde alertas, via celular, para os moradores dos municípios de Sapucaia e São Gonçalo. Nas cidades de Teresópolis, Magé e Barra do Pirai, as sirenes foram acionadas.

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Há possibilidade de alertas de risco de deslizamentos em todas as regiões fluminenses, principalmente para região serrana do Rio e na Costa Verde, nas cidades de Paraty e Angra dos Reis.

Para as próximas horas, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com chuva moderada a forte, podendo ser pontualmente muito forte. Há possibilidade de raios e rajadas de vento moderadas a fortes.

Na quinta-feira (26), a passagem de uma frente fria deve manter o tempo instável, com previsão de chuva moderada a forte a qualquer momento do dia, além de queda nas temperaturas.

O aviso de tempo instável com grande volume de chuvas é válido até a próxima sexta-feira (27).







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Com informações da Agência Brasil