Nenhum apostador acertou as dezenas do concurso 3.089 da Mega-Sena, sorteadas neste domingo (22), e o prêmio acumulou.

De acordo com a Caixa, o próximo sorteio, que ocorrerá na próxima terça-feira (24), deverá pagar R$ 65 milhões para quem acertar os 6 números.

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Os números sorteados neste domingo (22) foram 17, 18, 27, 36, 58 e 59. Vinte e seis apostas fizeram cinco acertos e receberão R$ 51.466,57 cada; e 2.971 apostas tiveram quatro acertos e ganharão R$ 643,42 cada.

O sorteio deste domingo ocorreu no Espaço da Sorte, na capital paulista.

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Com informações da Agência Brasil