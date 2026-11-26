A Polícia Civil de São Paulo faz, na manhã desta quinta-feira (26), a Operação Dinheiro Fictício, que investiga a empresa Fictor, suspeita de captar mais de R$ 4 bilhões de investidores por meio de promessas de rendimentos fixos sem respaldo financeiro.
A operação é comandada pelo 15º Distrito Policial (Itaim Bibi), em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Perícia e Pesquisa (GAEPP) do Ministério Público. São cumpridos 12 mandados de busca e apreensão na capital paulista e em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo.
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Segundo informações da polícia, as investigações começaram após investidores relatarem prejuízos financeiros ligados às atividades da Fictor. De acordo com as autoridades, a empresa captou R$ 4 bilhões entre 2024 e 2025, dinheiro em sua maioria de pessoas físicas.
A empresa prometia rendimentos fixos, mas não tinha lastro econômico para sustentar os pagamentos.
A situação do Grupo Fictor ganhou repercussão nacional no ano passado, quando enfrentou um colapso financeiro. A empresa havia anunciado a intenção de comprar o Banco Master, do banqueiro Daniel Vorcaro, que hoje está preso devido a atuação bancária fraudulenta.
A Fictor entrou com pedido de recuperação judicial no ano passado, com mais de 13 mil credores e passivo superior a R$ 4.2 bilhões.
A investigação policial apura crimes como estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
A Justiça determinou o sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias de mais de 200 investigados entre pessoas físicas e jurídicas.
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Com informações da Agência Brasil