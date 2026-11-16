Estudantes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus Apucarana, desenvolveram uma plataforma de gestão de trânsito capaz de adaptar os semáforos ao movimento das vias em tempo real. Batizado de Ecossistema Carina, o projeto propõe substituir tempos fixos por uma rede integrada que usa câmeras, radares e GPS para ajustar a sinalização conforme o fluxo.

A plataforma, cujo desenvolvimento começou há cerca de dois anos e passou pela incubadora de projetos da UTFPR, é composta por quatro módulos que trabalham de forma integrada para monitorar o trânsito e controlar os semáforos em tempo real. O Svision funciona como os “olhos” do sistema, processando imagens captadas pelas câmeras, contabilizando veículos, medindo velocidades e identificando filas. O Synapse cruza essas informações com outras fontes e forma um mapa atualizado do trânsito. A partir dele, o Carina calcula os tempos dos sinais, sincroniza cruzamentos em “ondas verdes” e pode priorizar rotas para ambulâncias e viaturas. O Noxfort Monitor acompanha a infraestrutura 24 horas por dia e emite alertas em caso de falhas.

O estudante de Engenharia Civil da UTFPR e idealizador do projeto, Gabriel Mateus de Toledo de Moraes, explica que a proposta é aplicar inteligência artificial ao controle semafórico já existente no município. “Carina é um software com inteligência artificial que controla o semáforo reduzindo o tempo parado no trânsito”, explica. Em Apucarana, a implantação prevista aproveitaria o Centro de Controle Operacional (CCO) e a estrutura de equipamentos.

A estudante de Engenharia Têxtil da UTFPR, Mariana Leal Maranho, afirma que o sistema foi desenvolvido para se comunicar com equipamentos de diferentes fabricantes e aproveitar câmeras simples. “A vantagem para a prefeitura seria corte de gastos, referente por exemplo ao laudo técnico, ou algum problema que precisaria de o funcionário se deslocar para realizar o conserto”, explica. Segundo ela, a plataforma também pode emitir alertas quando um semáforo apresenta falha. Para a população, a proposta é reduzir paradas, melhorar a fluidez e diminuir emissões associadas aos congestionamentos.

PROJETO DESPERTA INTERESSE

O cofundador da Noxfort Systems, João Vitor de Toledo de Moraes, afirma que a plataforma Carina já foi apresentada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Segtran) e ao prefeito, Rodolfo Mota. Segundo ele, as conversas passaram a discutir o modelo jurídico para uma eventual implantação. A equipe defende o uso do Marco Legal das Startups, por entender que o projeto já exige integração de cruzamentos, suporte e manutenção, responsabilidades que iriam além de um ambiente de testes.

João Vitor também relata interesse de outro município em aderir ao ecossistema. “Vamos apresentar a plataforma para o Conselho de Trânsito de Joinville, em Santa Catarina. Eles gostaram da ideia porque está muito madura”, afirma.

Prefeito propõe ingresso no Sandbox Regulatório

O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, afirmou que convidou os responsáveis pela plataforma a ingressarem no programa Sandbox Regulatório, ambiente de testes de soluções inovadoras, por prazo determinado e sob supervisão. O programa pode dispensar temporariamente certas exigências burocráticas e normativas municipais.

Segundo ele, o grupo apresentou uma proposta de cerca de R$ 800 mil para monitorar semáforos e o trânsito com inteligência artificial. “A prefeitura não vai pagar R$ 800 mil nisso”, declarou.

Mota argumentou que a tecnologia ainda não foi aplicada em outras cidades e que o município não contrataria um experimento por esse valor. “Então nós convidamos eles para participarem do edital do programa Sandbox”, disse o prefeito, afirmando que ainda não teve retorno.