Arapongas vai financiar US$ 50 mil em projetos climáticos de jovens

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (Semude), está com inscrições abertas até o dia 2 de outubro para o edital Jovens Araponguenses pelo Clima, que vai financiar projetos de sustentabilidade com valores equivalentes a até R$ 25 mil. A iniciativa é voltada para grupos formados por pelo menos dois jovens, com idades entre 15 e 24 anos, que desejam tirar do papel ações locais voltadas à preservação e melhoria do meio ambiente.

Os recursos são provenientes do Youth Climate Action Fund, da Bloomberg Philanthropies, que destinou um montante de US$ 50 mil ao município em uma parceria articulada com o campus local do Instituto Federal do Paraná (IFPR). Cada proposta selecionada receberá uma fatia que varia de US$ 1 mil a US$ 5 mil (cerca de R$ 5 mil a R$ 25 mil, dependendo da cotação cambial).

Para participar, os jovens não precisam ter vínculo estudantil com o IFPR, mas o regulamento exige que o projeto tenha o respaldo de uma Organização da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos. Essa entidade parceira será a responsável legal pelo recebimento e pela gestão do dinheiro. A prefeitura informou que poderá auxiliar os idealizadores de bons projetos na busca por essas organizações parceiras.

As propostas inscritas devem se enquadrar nos eixos temáticos do edital, que abrangem áreas como fauna e flora, agricultura urbana e segurança alimentar, energias renováveis e eficiência energética, além de economia circular, sustentabilidade e gestão de resíduos. O edital completo e os formulários de inscrição estão disponíveis no site oficial do programa (arapongaspeloclima.com).

Para orientar os interessados e facilitar a formatação dos projetos, a Semude realiza uma sessão pública de tira-dúvidas nesta quinta-feira (17), a partir das 9h, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia). A secretária da pasta, Cláudia Lens, destaca que o encontro é aberto a todos os moradores que tenham ideias em mente ou que simplesmente queiram compreender melhor a dinâmica da seleção e a captação dos recursos internacionais.