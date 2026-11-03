Atendendo à Câmara, Copel suspende cortes de energia por inadimplência

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) suspendeu os cortes no fornecimento de eletricidade para moradores de Apucarana com contas em atraso. A medida vale até o final de janeiro de 2027 e busca reduzir os impactos financeiros nas famílias afetadas pelo temporal de 21 de setembro, que motivou decreto de situação de emergência no município. A decisão foi oficializada em ofício lido na Câmara Municipal pelo vereador Tiago Cordeiro (PDT), autor do requerimento solicitando à medida à companhia.

No documento, a Copel informa que decidiu “paralisar a execução dos serviços de suspensão do fornecimento por inadimplemento em todo o município de Apucarana”. A concessionária justifica a medida afirmando estar “sensível à difícil situação vivenciada pelos apucaranenses em razão das fortes chuvas”.

Sobre o vencimento das faturas, a companhia explicou que as cobranças já foram emitidas e parte delas encontra-se quitada, o que inviabiliza alterar as datas originais. No entanto, a empresa oferece o parcelamento das dívidas. Segundo a estatal, a alternativa “permite adequar os compromissos financeiros dos consumidores às suas necessidades atuais”.

“A gente fica feliz quando uma pauta que trazemos do mandato é acolhida. Ainda falta tratar das condições de pagamento, mas é um avanço”, comentou o vereador que esteve semana passada na sede da companhia para tratar da demanda. Pedido semelhante também foi encaminhado à Sanepar, ainda sem resposta. O vereador argumentou, na apresentação dos requerimentos, que muitos moradores perderam móveis, eletrodomésticos e tiveram danos nos telhados e nas próprias casas. Segundo ele, essas famílias agora precisam dividir a renda entre as despesas do dia a dia e os custos para reconstruir seus lares.

EXTRAORDINÁRIAS

Os efeitos do temporal de 21 de setembro continuam a ser discutidos hoje, em sessões extraordinárias marcadas para as 14h15 e 14h15. Os vereadores se reúnem para discutir projeto de lei do executivo que vai conceder auxílio emergencial aos servidores municipais. O funcionalismo não tem acesso ao saque-calamidade do FGTS. As extraordinárias foram anunciadas pelo presidente da Casa, Danylo Acioli (MDB) no início da sessão de ontem. O projeto foi encaminhado no final da tarde pelo Executivo. “Essa casa tem compromisso com o funcionalismo público, de modo que vamos buscar a aprovação deste de projeto com rapidez necessária”, comentou.