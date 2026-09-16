Buracos na Avenida Brasil voltam a desafiar motoristas

Os buracos no asfalto têm gerado diversas reclamações de motoristas que trafegam pela Avenida Brasil, na entrada de Apucarana para quem chega de Arapongas. O trecho, que registra intenso fluxo de veículos, apresenta diversos pontos de erosão e deterioração do pavimento.

Motoristas relatam dificuldades para desviar dos buracos sem colocar em risco outros veículos.

A Avenida Brasil é administrada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que já realizou operações de tapa-buracos no trecho ao longo do ano. Há poucos meses, o órgão instalou um radar no trecho com o objetivo de controlar a velocidade dos veículos. Apesar da fiscalização, motoristas afirmam que os buracos continuam representando um fator de risco. Com as chuvas das últimas semanas, o problema se intensificou.

A professora Camila Rech, que passa frequentemente pelo local, conta que é necessário redobrar a atenção durante o trajeto. “É preciso estar constantemente desviando dos buracos existentes no asfalto, principalmente porque há vários pontos ao longo da rodovia. Além de dificultar a condução, essa situação aumenta o risco de danos e de acidentes, já que muitas vezes é necessário desviar bruscamente”, explicou.

Quem utiliza a Avenida Brasil todos os dias também relata preocupação com a possibilidade de colisões durante as manobras para evitar os buracos. O gerente comercial Lucas Miguel de Freitas passa diariamente pelo trecho e afirma que a situação exige atenção constante.

“Às vezes a gente desvia de um buraco e pode acabar ficando de frente com algum outro carro que está vindo na outra mão”, relata.

A situação se torna ainda mais delicada porque o trecho possui pista simples, com pouco espaço para manobras.

“Você não tem muito para onde correr. Não tem para onde ir. Ou faz ou faz. Então você fica meio sem saída: não tem para onde ir. Ou você gera risco para você ou gera risco para outra pessoa”, afirma o motorista, acrescentando que a instalação do radar acrescentou mais um elemento de atenção durante a passagem pelo trecho.

OUTRO LADO

Procurado sobre a situação do pavimento, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou que está programando, junto à empresa contratada, a realização dos serviços de recuperação do trecho.