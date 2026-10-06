Catedral Basílica Menor de Apucarana retoma celebrações no próximo sábado

A Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes de Apucarana será reaberta neste sábado (10). A confirmação foi anunciada durante uma coletiva de imprensa realizada ontem para detalhar os estragos causados pelo forte temporal que atingiu o município no dia 21 de setembro, além de atualizar o andamento dos reparos na estrutura. Apesar da intensidade dos ventos de quase 125 km/h e da chuva de granizo, o interior do templo sofreu danos pontuais.

O cura da catedral, padre Valdecir Ferreira, confirmou que o local já está apto para voltar a receber as cerimônias. “Eles acontecerão aqui na catedral no próximo sábado tranquilamente. Todos os matrimônios que anteriormente haviam sido remanejados por precaução já estão sendo realocados”, garantiu o sacerdote. Entre outubro e dezembro, 19 casamentos estão previstos para a Catedral.

O padre explicou também o balanço das perdas materiais no interior da igreja. “As imagens sacras não foram danificadas, nenhuma delas. Os vitrais, que são vitrais artísticos, por uma graça divina, não sofreram nenhum dano, ficando apenas os vidros do coro, uma parte do forro do coro, e duas televisões que foram quebradas com a força do granizo”, detalhou Ferreira.

Presente na coletiva, o bispo da Diocese de Apucarana, Dom Carlos José de Oliveira, manifestou solidariedade e destacou o amplo impacto do fenômeno climático. “Assustados ficamos com a realidade da tempestade, da chuva que inicialmente não poderíamos imaginar que traria tantas situações difíceis para a nossa cidade, tantas famílias em dificuldade, ambientes de trabalho, inclusive creches, escolas também, e também as nossas igrejas, de modo muito particular a nossa catedral”, declarou o bispo.

A paróquia concentra agora os esforços na recuperação da cobertura do prédio, que teve um terço do seu telhado arrancado pelo vento. Segundo o padre Valdecir, uma estrutura provisória foi instalada e as telhas começaram a ser recolocadas e parafusadas em caráter de emergência para conter a água. Para ajudar a custear as obras e auxiliar as famílias afetadas na cidade, a Diocese está promovendo campanhas de arrecadação. (REPORTAGEM GABY CAMPOS)