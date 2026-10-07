Cemsa faz resgate de cinco cães de grande porte abandonados em imóvel

A Patrulha Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) e a equipe de fiscalização do Centro Municipal de Saúde Animal da Prefeitura de Apucarana (Cemsa) resgataram ontem cinco cães de grande porte abandonados em uma residência no Residencial Sumatra II, na manhã de ontem.

A tutora dos animais mudou-se e deixou os cães. Identificada, ela foi denunciada pelo crime de maus-tratos e abandono de animais e responderá legalmente. Ocorrências semelhantes, relata o coordenador do Cemsa, Davi Ricardo de Andrade Santana, têm sido recorrentes em Apucarana. Somente neste início de mês, 10 cães de grande porte em situação de maus-tratos foram resgatados em diferentes regiões da cidade e estão à disposição para adoção. Ele explica, porém, que o Cemsa é um órgão de saúde pública e não um canil destinado ao recolhimento indiscriminado de animais. “Atendemos casos de cães e gatos em situação de vulnerabilidade que não possuem tutor (em situação de rua) e que precisam de atendimento veterinário. Também realizamos ações de controle populacional, por meio de castrações, principalmente para atender famílias e protetores que não têm condições de arcar com esse procedimento”, esclarece.

Davi reforça que a responsabilidade pelo animal é sempre do tutor e que o abandono não é uma alternativa, mesmo quando a pessoa deixa de ter condições. Após receberem os cuidados necessários, os cães e gatos em situação de vulnerabilidade resgatados pelo Cemsa ficam disponíveis para adoção. “Após recuperados de ferimentos ou doenças, ficam à disposição para adoção, sendo encaminhados vacinados, castrados e microchipados”, informa Davi Santana. Segundo ele, atualmente as 24 baias do local abrigam cerca de 150 animais. “Quem tiver interesse em adotar um cão ou gato pode procurar o Cemsa para conhecer os animais disponíveis”, convida.