As chuvas que atingiram o Paraná entre segunda (23) e terça-feira (24) deixaram seis mortos e provocaram estragos em 50 municípios. O Sudoeste do Paraná foi a região mais afetada. Segundo o relatório da Defesa Civil, divulgado no final da tarde de ontem, 12.197 pessoas foram afetadas, 1.752 casas danificadas e outras 13 destruídas. Mais de 2,8 mil pessoas tiveram de deixar suas casas.

O balanço registrou 2.585 desalojados, que recorreram à casa de parentes ou amigos, e 251 desabrigados, que precisaram de abrigo público. Equipes estaduais auxiliavam os municípios no levantamento dos danos e no atendimento às famílias.

Em Nova Esperança do Sudoeste, a enxurrada arrastou veículos, deixou uma ambulância em um córrego e cobriu casas de lama. Houve danos em rodovias e moradores ficaram ilhados. A Defesa Civil contabilizou 405 pessoas afetadas no município, das quais 400 ficaram desalojadas e três precisaram de abrigo público. O relatório aponta ainda 300 casas danificadas na cidade.

Ampére, também no Sudoeste, teve o maior número de pessoas atingidas no boletim, com 4.702. O município registrou 1.500 desalojados, 200 desabrigados e 500 casas danificadas. Em Palmas, no Sul, o vendaval afetou 1.400 pessoas e danificou 350 casas. Em Santa Izabel do Oeste, 1.355 pessoas foram atingidas, 250 ficaram desalojadas e cinco precisaram de abrigo público.

Quatro municípios decretaram situação de emergência, segundo o relatório. Além de Ampére, foram Nova Esperança do Sudoeste, Verê e Ramilândia

Cinco das seis vítimas haviam sido identificadas até o início da noite de quarta-feira (25). Em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, Antonio Ferreira, de 81 anos, e Clotilde Ferreira, de 76, morreram afogados na própria casa na segunda-feira (23). A água chegou a cerca de 1,6 metro no imóvel. Dois filhos do casal ficaram feridos ao tentar resgatá-los.

Em Nova Esperança do Sudoeste, Nadir Borges, de 76 anos, e outro idoso morreram na terça-feira (24). O nome e a idade dele ainda não haviam sido divulgados. Em Verê, a catadora de recicláveis Marilene Rodrigues, de 35 anos, foi levada pela enxurrada ao tentar salvar o cachorro da família. O corpo foi encontrado na manhã de ontem.

Na zona rural de Mato Rico, na região central do estado, o agricultor Ivanildo Mendes, de 25 anos, voltava do trabalho de moto na terça-feira quando foi arrastado pela correnteza ao tentar atravessar uma estrada alagada. Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado a cerca de 500 metros da ponte, após duas horas e meia de buscas.

GOVERNO DO PARANÁ PRESTA APOIO AOS MUNICÍPIOS

O Corpo de Bombeiros do Paraná mobilizou mais de 50 militares, 13 viaturas e 11 embarcações para atender ocorrências nos municípios atingidos. Além dos resgates em áreas urbanas alagadas, as equipes atenderam um deslizamento de barreira no quilômetro 51 da PR-481. Voluntários também ajudaram a retirar moradores ilhados no Sudoeste.

A frente fria que avançou pelo Paraná na terça-feira provocou rajadas de vento que derrubaram postes e romperam cabos. Na manhã de ontem, a Copel trabalhava para restabelecer o fornecimento a 110 mil unidades consumidoras. O Oeste registrava 31 mil desligamentos, seguido pelo Centro-Sul, com 26 mil, e pelo Sudoeste, com cerca de 21 mil. No Norte, eram 4 mil unidades sem energia.

A Sanepar intensificou ontem a força-tarefa para recuperar a infraestrutura nos municípios atingidos por temporais. Os municípios com maior impacto na rede são Ampére e Nova Esperança do Sudoeste, na região Sudoeste, que tiveram mais de 60% do abastecimento afetado.