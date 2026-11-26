O comércio de Apucarana aposta no movimento de hoje e amanhã para consolidar os resultados da Black Friday. Com as lojas abertas em horário especial no sábado, das 9h às 18h, os lojistas intensificaram as promoções para atrair consumidores e dar início ao aquecimento para as vendas de Natal.

Segundo a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Assunção, a última semana de novembro concentra o pico de procura no varejo local. Para a entidade, o setor está estruturado com variedade de produtos e preços competitivos. “Os dias mais fortes são sexta e sábado. O comércio está preparado e, se conseguirmos repetir o volume de vendas da Black Friday do ano passado, já será um resultado excelente”, avalia.

Em alguns segmentos, o reflexo das ofertas já aparece no faturamento. Proprietária de uma loja de colchões, a empresária Thaís Kozan, registra um crescimento de 40% nas vendas em comparação com a campanha do ano passado. Ela atribui o desempenho a descontos que chegam a R$ 1 mil em itens de maior valor agregado, aliados a investimentos em marketing digital, tráfego pago e divulgação em um telão instalado na rua. “Como o meu produto é mais caro, o cliente aproveita muito os descontos. A Black Friday ajudou muito a aquecer as vendas”, afirma.

Além de vender, Thaís também aproveitou a data como consumidora. Monitorando as ofertas de uma loja da cidade por meio de um grupo de WhatsApp, ela comprou duas camisetas para o marido pagando o valor de apenas uma peça. “Meu marido precisava da roupa para este sábado e eu aproveitei a promoção para garantir a compra”, conta.

Entrentanto, nem todos os setores sentiram o impacto imediato da campanha ao longo da semana. Na loja de calçados onde trabalha a vendedora Aniele Gonçalves, a aposta está concentrada na virada do fim de semana. “Ainda não tivemos o movimento esperado, mas estamos na expectativa de que as vendas melhorem entre sexta e sábado”, projeta.