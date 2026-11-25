O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) publicou ontem uma portaria que estabelece a obrigatoriedade de assinatura eletrônica para a transferência de propriedade de veículos no Estado. A partir de agora, o órgão aceitará apenas a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo Eletrônica (ATPV-e) com assinatura eletrônica avançada ou qualificada. A ATPV-e é o documento digital que substituiu o antigo recibo de compra e venda impresso em papel-moeda (CRV/DUT).

A medida adequa os procedimentos internos do Paraná às diretrizes da Resolução nº 1.027/2026 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O objetivo é ampliar a segurança, a rastreabilidade e a agilidade na tramitação dos documentos. Também é mais um elemento do processo de modernização da autarquia.

De acordo com a portaria, a assinatura deve identificar individualmente a pessoa física responsável, por meio do chamado e-CPF, sendo necessária a comprovação dos poderes de representação quando aplicável.

Para ter validade, ela poderá ser feita por meio de soluções disponibilizadas pelo governo federal (como a conta gov.br), certificados digitais qualificados no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), e serviços notariais e de registro (como o sistema e-Notariado).

Apesar da obrigatoriedade, a portaria preserva o uso do papel e da assinatura manuscrita em dois casos: documentos emitidos anteriormente que já tiverem a firma reconhecida até 25 de novembro de 2026, bem como transferências em andamento que já possuam etapa irreversível constituída sob a regra antiga; e veículos registrados no Paraná que forem transferidos para outros estados enquanto não houver interoperabilidade entre as plataformas estaduais.