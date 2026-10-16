Detran-PR confirma realização de concurso com 100 vagas

O Detran-PR publicou nesta sexta-feira (16) a portaria 1.735/2026 que estabelece as regiões de concorrência, a distribuição das vagas e a abrangência territorial do concurso público para o Quadro Próprio do Departamento de Trânsito do Paraná – QPDE. São 100 vagas iniciais que incluem contratações em seis Ciretrans da região. O edital será elaborado em conjunto com a Fundaseg e deve ser publicado nos próximos meses.

A portaria estabelece a divisão territorial das vagas destinadas ao cargo de Agente de Trânsito. São 25 vagas para Curitiba e Região Metropolitana e 69 para o Interior do Estado. As demais seis vagas são para cargos administrativos (administrador, contador, economista, engenheiro civil, médico e psicólogo) na Sede Administrativa do Detran-PR, na Capital. O edital contempla, na região a 15ª Ciretran de Apucarana, 17ª de Arapongas, 38ª de Ivaiporã, 47ª de Jandaia do Sul, 50º de Faxinal e 94ª de Marilândia do Sul.

Viviane da Paz, diretora-presidente do Detran-PR, afirma que esse concurso, o primeiro em mais de 20 anos no órgão, vai ajudar a consolidar a ampliação do atendimento da autarquia em todo o Paraná. “É uma conquista histórica. Vamos contratar novos Agentes de Trânsito para ajudar a tornar a vida nas cidades mais segura. O governador Ratinho Junior tem esse compromisso e deixa mais esse legado ao Paraná”, afirma.

Ainda segundo a portaria, as vagas adicionais que eventualmente venham a ser autorizadas durante o prazo de validade do concurso público, que deve ser de dois anos, poderão ser distribuídas entre as regiões de concorrência mediante ato próprio da autarquia.

Além disso, também está na fase final de aprovação na Casa Civil do Governo do Paraná o Perfil Profissiográfico do cargo de Agente de Trânsito que vai embasar o edital. Ele prevê que o cargo exija ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação, categoria B ou superior, em situação regular.