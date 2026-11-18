Municípios da região estão reforçando as estratégias de combate à dengue para evitar um possível aumento de casos nos próximos meses, como reflexo direto do super El Niño. A influência do fenômeno acende um alerta na saúde pública, pois combina aumento das chuvas e altas temperaturas, ambiente propício para a proliferação do Aedes aegypti.

Último informe epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) em outubro aponta 221 casos e nenhum óbito na área de abrangência da 16ª Regional de Saúde de Apucarana (RS) que atende 17 municípios da região.

Chefe da 16ª Regional de Saúde de Apucarana, Paulo Vital destaca que o órgão estadual está mobilizado junto aos 17 municípios de abrangência para conter o avanço do vetor diante do excesso de chuvas e tempestades. “Nossos técnicos estão fazendo visitas técnicas em todos os municípios e reuniões com as secretarias municipais de Saúde, inclusive com acompanhamento do Ministério Público Estadual, reiterando os cuidados preventivos para não deixar criadouros do Aedes aegypti se proliferarem”, afirma Vital.

Em Apucarana, são 63 casos confirmados e nenhum óbito, um cenário muito diferente da epidemia enfrentada no período epidemiológico de 2023/2024, quando o município contabilizou mais de 18,6 mil casos e 26 mortes, segundo a Sesa.

De acordo com o secretário de Saúde, Guilherme de Paula, o município tem feito o monitoramento rigoroso por meio das “ovitrampas”, armadilhas espalhadas por toda a cidade que medem o nível de infestação do vetor, e notou aumento na proliferação do mosquito.

“O El Niño causa bastante preocupação para a saúde, pois água e calor são o que o mosquito adora”, explica De Paula. Diante dessa detecção, as equipes de endemias já estão executando estratégias nas residências, incluindo o bloqueio com veneno para impedir a evolução do mosquito.

Segundo o secretário as ações serão intensificadas na próxima semana. “Estamos fazendo a nossa parte, mas a população tem que colaborar. O maior problema hoje são as platibandas, que acumulam água e ninguém vê porque estão na parte de cima da casa. O pessoal tem que ficar de olho”, alerta.

O Ministério da Saúde projeta uma alta de 20% a 40% nos casos da doença em 2027 em todo o país. O momento exige atenção redobrada e, enquanto a imunização no SUS segue voltada ao público de 10 a 14 anos com a vacina Qdenga.