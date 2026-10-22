Em menos de um mês, BR-369 registra três engavetamentos

Duas pessoas ficaram feridas em dois acidentes, um deles um engavetamento, registrados na manhã de ontem, na BR-369, em Apucarana. Essa é a quinta ocorrência do tipo registrada no trecho entre Apucarana e Arapongas em menos de um mês com total de sete feridos.

A primeira batida envolveu um Ford Fiesta e uma Toyota SW4 na pista sentido Arapongas. Com a força do impacto, a caminhonete teve a lateral danificada e atingiu o guard-rail, enquanto o Fiesta ficou bastante destruído. A motorista do carro sofreu ferimentos leves, foi socorrida por uma equipe médica da Motiva Paraná e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana.

O outro acidente aconteceu na sequência e envolveu três veículos de passeio, sendo eles um Chevrolet Onix, um GM Corsa e um Citroën C3. Uma nova ambulância precisou ser acionada para o local, e a condutora do C3 também foi encaminhada a uma unidade de saúde para avaliação médica. A complexidade dos atendimentos obrigou as autoridades a interditar totalmente a pista e desviar temporariamente o fluxo para a via marginal, na Rua Zilda Seixas do Amaral.

A rodovia está sob a circunscrição de segurança e fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), enquanto a gestão operacional e a manutenção da infraestrutura cabem à concessionária Motiva Paraná. Diante do histórico de ocorrências, o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Almir Freitas, ressalta que o trecho conta com pista duplicada nos dois sentidos, oferecendo boas condições de segurança e sinalização adequada. No entanto, mesmo com a infraestrutura, a autoridade de segurança aponta a imprudência ao volante como um dos principais fatores para as constantes colisões.

“A pista duplicada por si só já aumenta a segurança da via, porém eventos climáticos, falta de atenção, o desrespeito à distância de segurança e a falta de manutenção preventiva agravam a situação. Mas, principalmente, a imprudência, a imperícia e a negligência com as leis de trânsito são as maiores causas desses acidentes, expondo os motoristas a riscos desnecessários”, afirma o secretário.

HISTÓRICO

Em 6 de outubro uma colisão envolvendo uma carreta, um caminhão e outros quatro veículos deixou um homem de 27 anos ferido. O engavetamento fechou a pista sentido Arapongas por várias horas. Uma semana depois, em 14 de outubro, outros dois acidentes foram registrados na mesma rodovia, no trecho de Arapongas, deixaram quatro feridos. A dinâmica dos acidentes foram semelhantes a registrada ontem. Foram duas colisões distintas em curto de intervalo de tempo e a alguns metros de distância.

BURACOS E ALTA VELOCIDADE SÃO ALVO DE RECLAMAÇÃO

Quem convive diariamente com o trânsito no local cobra melhorias na malha viária da BR-369. O empresário Márcio Ezequias Silveira Luz, proprietário de uma empresa às margens da rodovia, na saída para Arapongas, reclama dos buracos na pista e do excesso de velocidade dos condutores que trafegam pelo trecho. Para ele, além dos reparos no asfalto, é urgente a instalação de controladores de velocidade.

“A pista está terrível. Muitos buracos. Precisava colocar um redutor de velocidade nesse trecho. E os motoristas que vêm de Arapongas trafegam em alta velocidade”, afirma.

Márcio afirma que já presenciou muitos acidentes na rodovia.