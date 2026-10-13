Feriado encerra com 153 acidentes e doze mortes nas estradas do Paraná

As operações de fiscalização nas rodovias estaduais e federais do Paraná durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida terminaram com registros de 153 acidentes, 173 pessoas feridas e doze mortes. Os dados constam no balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) que apontam ainda para quase 5 mil de infrações de trânsito durante o período da operação.

Nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) contabilizou 98 acidentes, com 110 pessoas feridas e quatro mortes. O balanço da Operação Nossa Senhora Aparecida 2026, divulgado pela PRF, considera os quatro dias de reforço na fiscalização nas rodovias federais. Entre os acidentes registrados, os mais frequentes foram saídas de pista, com 28 ocorrências, e colisões traseiras, com 15, além de colisões laterais no mesmo sentido e tombamentos, com 11 registros cada.

As quatro mortes foram registradas nas rodovias federais e ocorreram em diferentes trechos do estado. Na sexta-feira (9), uma colisão frontal na BR-476, em Lapa, resultou em uma morte. Na noite de sábado (10), outra pessoa morreu em uma colisão traseira na BR-116, em Mandirituba.

No domingo (11), um pedestre morreu após ser atropelado na BR-277, em São José dos Pinhais. A quarta morte foi registrada na segunda-feira (12), em uma colisão frontal na BR-369, em Mamborê.

Na região, não houve registro de mortes nas rodovias da região. Um dos acidentes mais graves foi registrado no domingo, quando um jovem de 25 anos ficou ferido após uma colisão envolvendo a picape que dirigia e um caminhão na BR-376, em Mauá da Serra O acidente foi registrado no trecho da rodovia localizado em frente à Lanchonete Holandesa. Com o impacto, o motorista ficou preso às ferragens do veículo e precisou ser resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros.

Já nas rodovias estaduais, houve redução de 32,9% nos acidentes de trânsito e de 31,5% no número de pessoas feridas. Entre os dias 9 e 12 de outubro de 2026, foram contabilizados 55 acidentes e 63 feridos. Por outro lado, o número de mortes cresceu, passando de 5 no feriado do ano passado para 8 neste ano.

FESTIVAL DE INFRAÇÕES

Durante os quatro dias de operação foram lavrados 4.998 autos de infração pelas duas corporações, uma média de 1,2 mil por dia.

Nas rodovias estaduais foram lavrados 2.738 autos de infração. As autuações por dirigir sob efeito de álcool passaram de 14 para 17 registros. O não uso do cinto de segurança também apresentou aumento expressivo, com 332 autuações em 2026.

Durante a operação nas rodovias federais, a PRF flagrou 45 motoristas dirigindo sob efeito de álcool. Quatro foram presos. A corporação também registrou 1.968 imagens de veículos em excesso de velocidade. A fiscalização também resultou em 80 autuações por ultrapassagens em faixa contínua, 80 por falta de cinto de segurança — sendo 29 de condutores e 51 de passageiros — e 15 por transporte irregular de crianças sem o dispositivo de retenção adequado.