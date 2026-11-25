Um homem de 28 anos morreu no fim da tarde de ontem após entrar em confronto com uma equipe do Choque do 5º Batalhão da Polícia Militar (PM) de Londrina, em Arapongas. A ocorrência foi registrada por volta das 18 horas, no Conjunto Flamingos III. Os policiais militares de Londrina se deslocaram até o município para dar apoio às equipes da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) no cumprimento de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, relacionado ao crime de roubo agravado.

De acordo com o tenente Vitor Moura, da equipe do Choque do 5º Batalhão, os policiais receberam informações de que o foragido estaria escondido em uma residência do bairro. Ao perceber a chegada das viaturas, o homem tentou fugir para o interior do imóvel e reagiu à abordagem.

“No momento em que chegamos, nós visualizamos o indivíduo, que, ao visualizar a equipe, correu, se evadiu ali para dentro da residência. Foi feito o adentramento tático para realizar a abordagem do indivíduo, momento em que ele apontou uma arma de fogo para as equipes, reagindo à abordagem, não tendo outra alternativa senão o disparo de arma de fogo pelas equipes do Choque”, explicou o tenente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou o óbito no local. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica.

Durante o isolamento da cena para a perícia, os policiais identificaram indícios de tráfico no imóvel onde o homem estava escondido.

Segundo a Polícia Militar, o apoio do Choque de Londrina foi solicitado justamente pelo perfil de risco do suspeito, que já era conhecido no meio policial em Arapongas, com várias passagens criminais.