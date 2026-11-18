As lojas de Apucarana já começaram a entrar no clima de Natal. O movimento ocorre inicialmente nos estabelecimentos que comercializam artigos natalinos, como árvores e enfeites, preparando o ambiente para a principal data do calendário varejista. Segundo a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Assunção, o setor projeta recuperação de faturamento neste fim de ano.

Aída afirma que o setor mantém o otimismo neste fim de ano, mesmo diante de um cenário desafiador para os lojistas, com a transição para a escala 5x2 a partir de 16 de dezembro. “Não está fácil para o comércio varejista, é um ano desafiador, mas o Natal é sempre a melhor data do varejo. Estamos otimistas e precisamos fazer boas vendas neste fim de ano para manter as nossas lojas e os empregos”, afirma Aída.

Para ampliar o fluxo de consumidores, e consequentemente as vendas, o comércio de rua de Apucarana passará a atender em horário estendido, no período noturno, a partir do dia 10 de dezembro. Antes disso, os lojistas utilizam a Black Friday como estratégia de aquecimento. As promoções já ocorrem ao longo deste mês, com pico previsto para a última semana de novembro. No sábado, dia 28, o atendimento será estendido até as 18 horas. “A Black Friday vem para ajudar a fomentar o comércio e aumentar as vendas”, reitera.

PESQUISA

Levantamento realizado pelo Sebrae-PR e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio-PR) aponta que 74,8% dos paranaenses pretendem comprar presentes neste Natal, sendo 76,4% das mulheres e 73,3% dos homens. Na região Norte, de Apucarana, o índice de intenção de compra atinge 72%. O tíquete médio estimado no Paraná é de R$ 390,02 (R$ 400,37 entre as mulheres e R$ 379,35 entre os homens), com preferência pelo pagamento à vista (62,6%) em relação ao parcelado (50,8%). Entre os itens mais procurados pelos consumidores estão roupas (63,7%), brinquedos (41,2%), calçados (23,9%) e perfumes ou cosméticos (23,2%). O estudo revela ainda que 83,4% pesquisam preços antes da compra e 42,8% deixarão para ir às lojas na semana anterior à data.