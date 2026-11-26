O Paraná encerrou a safra de grãos 2025/26 com 46,93 milhões de toneladas, a segunda maior produção da série histórica do Estado, conforme dados da Estimativa de Safra, publicada ontem pelo Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab). O desempenho se dá mesmo em um período marcado por diversidades climáticas, fator que tem impacto notório no campo.

O resultado é sustentado pela safra de verão, que alcançou a maior produção já registrada. E, mesmo diante de perdas na safra de inverno, o volume total ficou apenas 1% abaixo das 47,27 milhões de toneladas obtidas no ciclo anterior, que foi recorde.

A safra das culturas de verão somou 26,34 milhões de toneladas, crescimento de 7% em relação a 2024/25. A soja respondeu por 21,83 milhões de toneladas, enquanto o milho de primeira safra atingiu 4,16 milhões de toneladas. A segunda safra também apresentou volume expressivo, com 18 milhões de toneladas, embora tenha registrado recuo de 3% na comparação com o ciclo anterior.

A estimativa do Deral de novembro para a safra de verão 2026/27 aponta produção de 27 milhões de toneladas na primeira safra, volume 3% superior ao registrado no ciclo anterior. A soja deve alcançar 22,56 milhões de toneladas, crescimento de 3%, enquanto a projeção para o milho é de 4,16 milhões de toneladas, mesmo volume estimado em 2025/26.

O plantio já atingiu 96% da área prevista.