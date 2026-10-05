Paraná lança guia com orientações às escolas em preparação para o El Niño

A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil (Cedec) e a Secretaria da Educação do Paraná, por meio do Programa Brigadas Escolares, prepararam um guia prático com orientações específicas para situações de vendaval, granizo, inundações e alagamentos (internos e externos) nas regiões das unidades de ensino. A medida foi adotada diante da previsão de forte influência do fenômeno El Ninõ para os meses de outubro e novembro no Sul do país.

O material vai servir como base para diretores, professores e demais colaboradores das escolas prepararem ações em resposta a possíveis eventos severos no ambiente escolar. O lançamento será em live no youtube às 19h desta terça-feira (6). Com base nos novos protocolos constantes no guia, a rede estadual de ensino fará o treinamento dos 2.474 mil colégios estaduais e escolas de ensino especial. O calendário dessas atividades está previsto ocorrer entre os meses de outubro e novembro em todas as unidades.

O material criado pela equipe do Programa Brigadas Escolares poderá ser baixado de maneira gratuita no site da Cedec. O guia com 23 páginas foi desenvolvido para orientar os simulados de edificação, que são praticados quatro vezes por ano na rede estadual de educação e escolas especiais.

De acordo com coronel Ivan Fernandes, da Defesa Civil Estadual, coordenador geral do Programa Brigadas Escolares, o agravamento do fenômeno El Niño, já com atuação muito forte no Sul do país, gerou a necessidade de criar um material orientativo específico para o ambiente escolar.

“Vamos passar pelos momentos mais críticos em outubro e novembro. Por isso, pela primeira vez, realizaremos simulados de abandono voltados para casos de vendaval, granizo, inundação ou alagamento”, explica o coordenador. “A expertise do Programa Brigadas Escolares permitiu à nossa equipe criar um guia para orientar ações de preparação, válidas tanto para instituições da primeira infância até o ensino superior”, destaca. Em situações de emergência, é fundamental que todos saibam como agir de forma segura. Em caso de um princípio de incêndio, por exemplo, a orientação é deixar a edificação de maneira organizada e rápida, seguindo o protocolo de evacuação, até um ponto seguro.