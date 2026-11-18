A Polícia Civil apreendeu mais de 85 quilos de maconha e haxixe na noite de terça-feira (17), em uma residência na Avenida Itararé, no bairro Recanto Mundo Novo, em Apucarana. A carga foi avaliada em cerca de R$ 200 mil. A apreensão ocorreu durante a Operação Saturação, enquanto a equipe procurava um investigado por tráfico de drogas com mandado de prisão preventiva em aberto.

Segundo o delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP), os agentes estiveram primeiro em outro endereço à procura do investigado. Após receberem informações sobre a casa na Avenida Itararé, foram ao local e viram entorpecentes já no primeiro cômodo.

Na vistoria, os policiais recolheram 85,035 quilos de maconha e 705 gramas de haxixe, além de sete balanças de precisão, uma munição intacta de calibre .38, uma faca com resquícios de drogas e cerca de 200 embalagens plásticas com fecho.

A Polícia Civil suspeita que a residência funcionava como uma “casa-cofre”, usada para guardar e preparar os entorpecentes antes de encaminhá-los a pontos de venda. A investigação também apura se a droga abasteceria outros municípios da região.

“Pelo volume, pela quantidade e pela forma como estava armazenada a droga na residência, acreditamos que aquele imóvel servia como um local de armazenamento, preparação e até mesmo de distribuição de drogas aqui para a nossa cidade”, afirmou o delegado.

INVESTIGAÇÃO

O alvo do mandado não foi localizado e segue foragido, segundo a Polícia Civil. O material apreendido foi levado à delegacia de Apucarana, e o setor de narcóticos dará continuidade às diligências. A corporação informou que vai instaurar um inquérito para identificar quem ocupava o imóvel e apurar o possível envolvimento de outras pessoas.