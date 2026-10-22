Procon faz alerta para golpe do falso Auxílio Reconstrução após temporal

A diretora do Procon de Apucarana, Silvana Verona, fez um alerta à população sobre mensagens falsas que prometem o pagamento de um suposto “Auxílio Reconstrução 2026”, no valor de R$ 1.050 após os temporais que atingiram a cidade. O golpe utiliza links maliciosos que podem instalar programas nos celulares das vítimas para roubar informações pessoais e financeiras.

No alerta, Silvana reforçou os riscos de acessar o link e pediu que os moradores não compartilhem a mensagem recebida. ‘’’Auxílio Reconstrução 2026, R$ 1.050’. Essa mensagem possui um link, esse link contém um programa malicioso. Se você clicar, você vai executar este programa no seu celular. Esse programa é capaz de clonar seu WhatsApp, é capaz de capturar as suas senhas bancárias, as suas senhas de redes sociais”, afirmou.

Segundo a diretora, a fraude já é conhecida e voltou a circular em meio às situações de calamidade e aos vendavais que atingiram a região. A estratégia dos criminosos é aproveitar o interesse da população por possíveis benefícios para induzir as vítimas a acessar páginas fraudulentas. “Esse golpe é antigo já, ele voltou a circular agora por causa dessas questões de calamidade, vendavais, enfim. Não clique, pessoal!”, alertou Silvana.

A orientação do Procon é apagar a mensagem assim que recebida, sem acessar o link ou encaminhar o conteúdo para outras pessoas. “Se receber, você apaga, não clica no link. Mas não clica e não compartilha essa mensagem. Isso é golpe!”, reforçou a diretora.

Silvana também colocou o órgão à disposição dos moradores para esclarecer dúvidas e orientar quem receber mensagens suspeitas. “Qualquer dúvida, liga aqui no Procon, eu vou estar auxiliando, vou estar explicando e esclarecendo”, disse.

A recomendação é que a população desconfie de mensagens que prometem dinheiro ou benefícios por meio de links recebidos em aplicativos de conversa e procure os canais oficiais dos órgãos públicos antes de fornecer dados pessoais ou bancários.

Palestras orientam população

Pais e jovens que frequentam os serviços públicos oferecidos no Centro da Juventude Alex Mazaron (CEJA), em Apucarana, participaram anteontem de uma palestra sobre prevenção a golpes digitais. A atividade integra um projeto de disseminação de informações conduzido pelo Procon Apucarana e teve como objetivo orientar os participantes sobre os principais tipos de fraudes praticadas no ambiente digital e as formas de prevenção.

O prefeito Rodolfo Mota também acompanhou a atividade e destacou a importância do trabalho de orientação desenvolvido pelo Procon. “A informação é fundamental para proteger as pessoas, principalmente diante do aumento dos golpes praticados pela internet. O Procon tem um papel importante não apenas na defesa dos direitos do consumidor, mas também na prevenção”, afirmou.