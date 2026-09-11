Temporais: Paraná centraliza ações de socorro em Gabinete de Gestão Integrada

O Governo do Paraná ativou nesta sexta-feira (11) um Gabinete de Gestão Integrada para coordenar as ações de resposta aos temporais que já afetaram mais de 15 mil pessoas no estado. A medida, determinada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, reúne forças de segurança, Defesa Civil, Saúde e órgãos federais no Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba. O objetivo do grupo é centralizar os esforços, alinhar a capacidade logística de cada instituição e agilizar o socorro aos municípios atingidos pelas condições climáticas adversas.

“Esse gabinete foi determinado pelo governador Ratinho Junior, com a integração de todos os órgãos, não só da segurança, mas do Estado, da União e também dos municípios, para dar atendimento a esse momento em que nós vivemos, frente às condições climáticas”, afirmou o secretário de Segurança Hudson Teixeira. Segundo ele, a estrutura permite alinhar as capacidades de cada instituição e garantir acionamento rápido para atender as regiões afetadas.

Entre quarta-feira e a manhã desta sexta-feira, os eventos climáticos severos atingiram 42 cidades, deixando um rastro de mais de 500 edificações danificadas e o registro de dois tornados. De acordo com o coordenador executivo da Defesa Civil estadual, coronel Ivan Ricardo Fernandes, algumas regiões já acumulam 120 milímetros de chuva. A previsão do órgão e do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) alerta para acumulados que podem chegar a 200 milímetros no Sudoeste, Oeste e Centro-Sul.

O meteorologista Marco Antonio Jusevicius, do Simepar, destacou que a sexta-feira é o dia mais crítico, e para o fim de semana, a expectativa é de chuvas intermitentes e com menor intensidade, seguidas pela entrada de uma massa de ar frio entre segunda e terça-feira.

Diante da urgência do quadro, ressaltou que as forças de segurança estaduais entraram em estado de sobreaviso, com revisão de folgas das tropas, reforço na Patrulha Rural e preparação de viaturas e aeronaves para o atendimento às vítimas. A mobilização envolve uma ampla estrutura de pronto emprego interligada ao gabinete, que deve operar ininterruptamente por dez dias. O Corpo de Bombeiros colocou seus cinco comandos regionais de prontidão, preparando embarcações, helicópteros de salvamento e bases de comando para atuar em áreas de difícil acesso, com apoio operacional da Polícia Militar e do Exército Brasileiro. Na área da saúde, o secretário estadual César Neves garantiu que a rede hospitalar, o serviço móvel de urgência e os socorristas rodoviários estão preparados para garantir o deslocamento rápido e a logística imediata de insumos e medicamentos essenciais.

Precaução e serviço de alerta

Apesar do alerta e da gravidade da situação, as autoridades pedem que a população evite o pânico, uma vez que as equipes vêm passando por treinamentos preventivos constantes. A Defesa Civil reforça a importância da precaução e orienta os moradores a se cadastrarem no serviço gratuito de alertas via SMS, enviando o CEP da residência para o número 40199. Também é possível receber comunicados e orientações preventivas pelo WhatsApp, por meio do número (41) 2034-4611.

