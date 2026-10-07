Com possível retorno de Neymar, Santos desafia o Flamengo

Embalado por cinco vitórias consecutivas e de olho em uma vaga para a Copa Libertadores de 2027, o Santos recebe o líder Flamengo nesta quinta-feira (8), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que terá transmissão do Premiere, é decisiva para ambas as equipes: o time paulista, atualmente na oitava colocação com 41 pontos, tenta se aproximar do G4, enquanto os cariocas buscam manter a vantagem de três pontos sobre o Palmeiras no topo da tabela.

A principal atração da equipe da Baixada Santista para o confronto é o possível retorno de Neymar. O camisa 10, que não atua desde setembro, foi relacionado e deve ganhar minutos ao longo da partida. Após uma forte arrancada no returno que afastou o time do Z4, o técnico Cuca tem lidado com algumas baixas. O atacante Everton Cebolinha está impedido de enfrentar seu ex-clube por questões contratuais, e nomes como o goleiro Gabriel Brazão e o volante Arthur seguem no departamento médico. Para o jogo, o Santos deve ir a campo com Diógenes, Rodinei, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar na defesa, Gustavo Henrique, Christian Oliva, Rollheiser e Gabriel Bontempo no meio-campo, além de Barreal e Gabigol no ataque.

Do outro lado, o Flamengo defende uma invencibilidade de quatro rodadas no campeonato, mas o técnico Leonardo Jardim terá que contornar uma série de desfalques na Vila Belmiro. A principal ausência é o meia Giorgian de Arrascaeta, que sofreu uma lesão no punho esquerdo a serviço da seleção uruguaia, passou por cirurgia e só retorna em novembro. O volante Evertton Araújo e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas também estão vetados por lesão, enquanto Guillermo Varela e Anthony Valencia, convocados na Data Fifa, não foram relacionados.

Apesar das perdas, o líder do Brasileirão conta com os retornos dos atacantes Pedro e Samuel Lino, que voltaram de seus compromissos internacionais e estão à disposição. A provável escalação flamenguista tem Rossi no gol, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro no sistema defensivo, Pulgar, Jorginho e Paquetá no meio, além de um trio ofensivo formado por Carrascal, Pedro e Samuel Lino.