Flamengo decide vaga na final da Libertadores contra o Estudiantes

Flamengo e Estudiantes disputam uma vaga na final da Libertadores hoje, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Como o primeiro confronto terminou sem gols, na Argentina, quem vencer avança. Um novo empate, por qualquer placar, leva a decisão para os pênaltis.

Os dois clubes buscam a sexta participação na decisão continental. Cada um soma quatro títulos e um vice-campeonato. Para o Flamengo, a classificação também representaria a quinta final em oito anos.

O time carioca chega ao confronto após vencer o Bahia por 3 a 0, no último domingo (18), pelo Campeonato Brasileiro. O resultado veio depois das críticas ao desempenho da equipe na partida de ida, em La Plata.

O Estudiantes, por sua vez, acumula apenas uma vitória nos últimos sete jogos. No compromisso mais recente, o técnico Alexander Medina poupou parte dos titulares e viu a equipe perder para o San Lorenzo. Com o resultado, o clube caiu para o décimo lugar do Grupo A do Torneio Clausura.

Para a decisão, o treinador do Flamengo, Leonardo Jardim, terá o retorno de Jorginho, que cumpriu suspensão na Argentina. Danilo, Evertton Araújo e Saúl seguem fora, entregues ao departamento médico. Ayrton Lucas e Arrascaeta estão em transição e podem aparecer entre os relacionados.

A provável formação rubro-negra tem Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Carrascal; Plata (Paquetá), Pedro e Samuel Lino.

No Estudiantes, Tomás Palacios e Leandro González Pirez voltam após suspensão. Medina também conta com a recuperação do zagueiro Marcos Rojo.

A equipe argentina deve começar com Fernando Muslera; Eros Mancuso, Leandro González Pirez, Marcos Rojo (Funes Mori) e Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Alexis Castro e Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo e Correa (Tobio Burgos).