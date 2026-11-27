Corinthians e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Empatadas com 41 pontos na tabela, as duas equipes entram em campo pressionadas pela necessidade de garantir a permanência na Série A.

Para o duelo em Itaquera, o técnico corinthiano Clarence Seedorf ganha dois reforços importantes no setor ofensivo e de criação. O centroavante Yuri Alberto retorna após cumprir dois jogos de suspensão, assim como o meio-campista André Carrillo, que havia sido desfalque na partida anterior contra o Atlético-MG.

Do lado gaúcho, o treinador Renato Portaluppi ainda mantém dúvidas sobre qual esquema tático utilizará na capital paulista. O Tricolor terá o desfalque do volante Erick Noriega, que cumpre suspensão, mas contará com a volta do lateral-direito João Pedro, ausente no compromisso diante do Santos pelo mesmo motivo.

Buscando apoio fora de casa no momento decisivo da competição, a diretoria gremista lançou a “Operação Itaquera”, repetindo o modelo adotado nas partidas contra Coritiba e Santos. O clube disponibilizou 2,5 mil ingressos destinados à torcida visitante e organizará o transporte dos torcedores conforme a demanda registrada em um formulário prévio.

No retrospecto geral do clássico nacional, o Grêmio leva pequena vantagem em 98 jogos disputados, somando 35 vitórias contra 33 do Corinthians, além de 30 empates. O cenário, no entanto, muda quando a partida ocorre na Neo Química Arena, onde a equipe gaúcha venceu apenas uma vez em 13 confrontos realizados, em 2018.