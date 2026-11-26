O Internacional vive situação crítica na reta final do Campeonato Brasileiro e aparece com 94,7% de probabilidade de rebaixamento após o encerramento da 36ª rodada. Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que aponta o Colorado como o clube mais ameaçado entre os que ainda brigam pela permanência, enquanto Corinthians e Botafogo chegam aos jogos decisivos com riscos menores de disputar a Série B em 2027.

De acordo com o levantamento, Remo e Chapecoense já estão matematicamente rebaixados, com 100% de chance de queda. Na disputa para evitar as duas vagas restantes no Z-4, o Mirassol aparece logo atrás do Internacional, com 44,2% de risco, seguido pelo Grêmio, que registra 32,1% de probabilidade de descenso.

Na 18ª colocação, com 38 pontos, a equipe gaúcha precisa de uma reação imediata nas duas rodadas finais para escapar da segunda divisão. O primeiro desafio do Internacional será no dia 29 de novembro, às 18h30, diante do Red Bull Bragantino, no Beira-Rio. A equipe encerra sua participação no campeonato em 2 de dezembro, às 21h30, contra o Cruzeiro, no Mineirão.

O Corinthians, por sua vez, ganhou fôlego ao empatar por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV. O resultado levou o clube paulista aos 41 pontos, tirou o time da zona de rebaixamento e reduziu a chance de queda para 24,9%. Para confirmar a permanência na elite, o Timão faz um confronto direto contra o Grêmio no dia 29 de novembro, às 18h30, na Neo Química Arena, e fecha a campanha fora de casa diante do Remo, em 2 de dezembro, às 21h30, no Mangueirão.

Já o Botafogo entra nos compromissos finais em cenário mais confortável. Com apenas 4,1% de probabilidade de descenso, o Glorioso depende de uma combinação improvável de resultados para terminar entre os quatro últimos colocados. O time carioca recebe o Bahia no dia 28 de novembro, às 21h, no estádio Nilton Santos, e se despede da competição visitando o Santos, em 2 de dezembro, às 21h30, na Vila Belmiro.